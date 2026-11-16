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Santi Cañizares, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, s'est invité dans la polémique suscitée par les déclarations de Thomas Tuchel sur le racisme en Espagne.

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Cañizares a refusé toute généralisation à l'ensemble de la société espagnole et a invité le sélectionneur de l'Angleterre à interroger Jude Bellingham, star du Real Madrid, sur son expérience personnelle depuis son installation dans la capitale espagnole.

Lors de la conférence de presse d'avant-match du choc entre l'Angleterre et l'Espagne, Tuchel avait mis en garde ses joueurs contre le risque d'être confrontés à ce type de comportements pendant la rencontre disputée au stade Metropolitano. Des propos qui ont provoqué la colère des supporters espagnols, lesquels ont sifflé l'hymne national anglais.

L'émission « El Tertulión », sur la radio COPE, est revenue sur ces déclarations. Cañizares y a pris la défense de l'Espagne en citant l'exemple de Bellingham, joueur du Real Madrid installé dans la capitale espagnole depuis plusieurs années, estimant que Tuchel pourrait lui demander directement comment se passe son quotidien et s'il s'y sent bien.

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« Thomas Tuchel peut demander à Jude Bellingham comment il va à Madrid, si les restaurants lui ouvrent leurs portes et s'il peut mener une vie normale. Et si notre image n'est pas bonne en Angleterre, qu'ils mettent des lunettes », a déclaré l'ancien gardien, selon des propos rapportés par le site Defensa Central.

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Et d'ajouter : « Il peut demander à Bellingham ou aux joueurs du Real Madrid s'ils rencontrent le moindre problème. Le comportement stupide de certaines personnes n'aide pas, mais on ne peut pas se focaliser sur une minorité et la considérer comme représentative de tous. » Cañizares a fermement refusé que l'Espagne soit qualifiée de pays raciste, s'appuyant sur le principe d'égalité devant la loi. Il n'a toutefois pas nié l'existence d'individus aux idées racistes au sein de la société espagnole, précisant que de tels cas existent dans tous les pays.

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Il a poursuivi : « Si la Constitution nous traite tous sur un pied d'égalité et que les lois sont les mêmes pour tout le monde, alors l'Espagne n'est pas un pays raciste. S'il y a des racistes, il y en a ici comme partout ailleurs. Nous sommes très nombreux, et il serait illogique de croire qu'il n'y a aucun raciste parmi nous. »

De son côté, Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, s'est agacé de la déformation de ses propos sur le risque d'insultes racistes lors du match face à l'Espagne à Madrid. Il a assuré qu'il ne s'attendait à aucun débordement et qu'il répondait simplement à une question portant sur les procédures à suivre si de tels incidents se produisaient.

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Il a expliqué avoir informé ses joueurs du protocole à appliquer face à ce genre d'incidents, tout en soulignant qu'il s'attendait à une ambiance amicale et à des supporters espagnols enthousiastes à l'idée de soutenir leur sélection. « Je ne m'attendais au racisme nulle part, je serais choqué si cela arrivait, et je serais le premier à défendre ces valeurs », a-t-il ajouté, estimant que la polémique était venue des journalistes, qui ont semé une confusion inutile.

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