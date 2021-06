Belgique – Yannick Carrasco : "Je ne me sens pas Portugais"

Le match Belgique-Portugal aura une saveur particulière pour Yannick Carrasco, international belge qui possède des origines portugaises.

Pour Yannick Carrasco, le huitième de finale entre la Belgique et le Portugal à Séville (le 27 juin à 21h00) n'aura rien d'anodin. L'international belge est en effet né à Vilvorde d'un père portugais et d'une mère espagnole.

De Ferreira-Carrasco à Carrasco

Mais son père a abandonné le domicile conjugal quand il était âgé de trois ans et Yannick Carrasco ne veut plus en entendre parler : « Pour moi, cet homme n'existe plus », a-t-il déclaré à nos confères belges du Het Nieuwsblad.

Au point de modifier son nom de Ferreira-Carrasco en Carrasco tout court en 2015 afin de rendre hommage à sa mère qui l'a élevé toute seule. « Je ne m'attendais à ce qu'il fasse cela, c'est le plus des cadeaux », explique Carmern Carrasco, la maman du joueur, dans les colonnes du journal belge.

Sa famille sévillane va le soutenir

Côté positif, Yannick Carrasco évoluera « à domicile » contre le Portugal : « J'ai encore de la famille à Séville mais mes proches sont en Belgique. Le match contre le Portugal, en Espagne, sera particulier, mais pas seulement à cause ma vie privée. »

« J'aurais aimé y aller, mais je ne peux pas. Bien sûr, mes oncles, tantes et cousins de Séville vont aller l'encourager », a confié sa mère, Carmen.

Les Diables Rouges plutôt que la Selecção

Et lorsqu'on lui demande s'il aurait pu évoluer dans les rangs de la sélection portugaise, il réfute catégoriquement : « La Fédération portugaise de football a essayé de me recruter quand j'étais jeune, mais j'ai toujours voulu jouer pour la Belgique. Je suis cent pour cent belge et je veux battre tous les pays et gagner le championnat d'Europe. Je ne me sens pas portugais. » Cela a le mérite d'être clair.