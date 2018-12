Belgique - Witsel critique le jeu des Bleus au mondial : "Ce n’était pas du beau jeu"

La demi-finale du Mondial 2018 entre la France et la Belgique fait toujours autant parler chez les Diables...

Dans un entretien accordé à la RTBF, Axel Witsel, très en forme du côté du Borussia Dortmund cette saison, a de nouveau tancé le jeu déployé par les Bleus lors de la dernière Coupe du monde, taxant les hommes de Didier Deschamps de pragmatisme excessif.

"Je ne pense pas qu’il fallait changer notre manière de jouer contre la France. On est tombé sur un bloc bas. Ce n’était pas du beau jeu de leur part mais au bout du compte ils s’imposent 1-0 et puis ils vont chercher la Coupe du monde. On n’a rien à dire.", a estimé Witsel, qui promet pourtant d'avoir mis derrière lui ce fameux revers :

"Aujourd’hui, ce match est derrière moi et je n’y pense plus…"