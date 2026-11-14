Belgique, Van Bommel : « C’est une Italie différente, vraiment remarquable. Sur Lukaku et De Ketelaere… »

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« C’est une Italie différente de celle du premier match. Les joueurs sont plus stables. Ils ont beaucoup progressé en peu de temps. On ne bat pas la France comme ça, d’un claquement de doigts. » C’est ainsi que le sélectionneur de la Belgique, Mark Van Bommel, a présenté en conférence de presse à Bruxelles le match de Ligue des nations de demain soir contre l’Italie.

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« C’est vraiment remarquable qu’ils aient réussi à renverser la situation face à la France, mais cela ne m’a pas surpris », ajoute le sélectionneur de la Belgique, selon l’ANSA. « Demain, ce n’est pas une finale : il s’agit de passer au tour suivant ou non, pas de gagner quelque chose. Je vois plutôt cela comme un match à élimination directe. C’est aussi un bon test, car on se retrouve dans des situations similaires à l’Euro. Nous venons de remporter un match qui nous donne confiance pour mettre en place notre système de jeu, ce qui est difficile en sélection. L’Italie a certainement l’avantage, puisqu’un match nul lui suffit, même si cela peut susciter quelques doutes. Nous voulons toujours gagner, peu importe où nous jouons. »

Van Bommel explique : « Cette équipe d’Italie est différente de celle que nous avons affrontée lors du premier match. Elle est beaucoup plus solide et s’est considérablement améliorée en peu de temps. On ne gagne jamais facilement contre la France. C’est très positif que l’Italie ait réussi à réagir, mais je ne suis pas surpris. Lors de notre match à domicile contre la France, nous aurions mérité mieux. »

Un match nul peut suffire à l’Italie : « L’Italie a cet avantage et cela pourrait aussi susciter quelques doutes. Nous, en revanche, voulons toujours gagner, quelle que soit la situation. Quand on remporte un match, on gagne toujours en confiance. Nous voulons donner une identité à notre jeu, même si c’est difficile d’y parvenir en sélection. J’aime notre façon de jouer et nous parvenons à transmettre cette confiance sur le terrain. »

Sur Lukaku : « Il s’est entraîné hier et a aussi participé à toute la séance aujourd’hui. Il sera certainement disponible demain. Tous les autres vont bien également. Pouvoir compter sur Romelu est important, qu’il soit titulaire ou qu’il entre en jeu. Les adversaires doivent en tenir compte. De plus, il a l’expérience des grands matches. »

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Enfin, sur De Ketelaere : « Il devient peu à peu un attaquant moderne. Il est rapide, puissant, sait protéger le ballon et possède une grande force physique. Il sait décrocher et marquer. C’est un attaquant qu’on est heureux d’avoir dans son équipe. Nous sommes contents de l’avoir. »