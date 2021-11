Belgique : Thorgan Hazard revient sur la douche froide contre les Bleus

Le 7 octobre dernier, l'Equipe de France, pourtant menée 2-0 à la pause, renversait la Belgique (3-2) et filait en finale de la Ligue des Nations. En l'espace d'une mi-temps, les Français, futurs vainqueurs de la compétition contre l'Espagne à San Siro (2-1), venaient à nouveau de jouer un bien mauvais tour à leurs malheureux voisins.

Absent pour l'occasion, au contraire de son frère Eden, Thorgan Hazard est revenu sur cet épisode douloureux, dans les colonnes du journal La Dernière Heure. Le milieu offensif du Borussia Dortmund regrette le scénario de cette défaite cruelle contre les Tricolores, alors que les Belges, forts de leur avance, espéraient l'emporter.

"On a été bousculé et on a donné des cadeaux"

"C'est toujours un peu difficile de rester à la maison et de regarder les copains. On était déçus, on espérait décrocher un premier trophée. (…) On a disputé une première période magnifique contre la France, puis on a été bousculé et on a donné des cadeaux", a ainsi regretté celui qui compte 39 sélections avec les Diables Rouges.

"C'est normal d'être déçu, moi le premier j'attends beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que quand tu joues contre la France, l'Espagne ou l'Italie, ça se joue sur de petits détails. Tous les facteurs doivent être de ton côté, pas de blessure, une erreur d'arbitrage en ta faveur. Pour le moment, on n'a pas ces petits avantages", a-t-il regretté. Ce soir-là, c'est surtout le talent des offensifs français qui avait fait la différence. Karim Benzema et Kylian Mbappé avaient été buteurs, au même titre que Théo Hernandez.