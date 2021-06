Belgique - Thomas Vermaelen prévient, il a encore faim !

Exilé au Japon et désormais âgé de 35 ans, Thomas Vermaelen n'a pas été convoqué par Roberto Martinez pour disputer l'Euro 2020 sans raison.

Du haut de ses 35 ans et de ses 80 sélections, le discret Thomas Vermaelen fait toutefois figure de cadre au sein de la sélection belge. Passé par le FC Barcelone, l'expérimenté défenseur central, aujourd'hui joueur du Vissel Kobe (JAP), n'a rien perdu de son sens du placement et espère le prouver à l'Euro 2020 avec la sélection.



Considéré comme trop vieux pour le très haut niveau par certains observateurs, Thomas Vermaelen est en effet décidé à faire mentir les mauvaises langues. S'il préserve la confiance de son sélectionneur Roberto Martinez, le défenseur le doit à ses efforts quotidiens ainsi qu'à sa préparation physique extrêmement sérieuse.

"Si je n'étais plus au niveau, je ne pense pas que le coach m'aurait retenu"

"Les gens jugent, tirent des conclusions sur ma vitesse sans pour autant savoir ce dont je suis encore capable. Il convient de rester objectif. J'ai pris de l'âge mais j'ai gardé le même style de jeu, agressif dans le bon sens du terme. Il faut toujours avoir confiance en soi. Ces dernières semaines, je me suis préparé à 100% avec pour objectif de disputer cet Euro. J'ai eu la chance de jouer avec mon club", a ansi expliqué celui qui est aussi passé par Arsenal, dans des propos rapportés par France Football.

"J'ai été poussé dans mes retranchements. Si je n'étais plus au niveau, je ne pense pas que le coach m'aurait retenu. Ces 45 minutes face à la Croatie (1-0) sont importantes pour la confiance et pour le rythme", s'est ensuite félicité Thomas Vermaelen, dont l'influence chez les Diables Rouges dépasse le simple cadre du terrain.

Même sans son ancien partenaire en défense, Vincent Kompany, désormais retraité, il s'attend à ce que la Belgique reste solide défensivement. "Tout le monde connaît son rôle au sein de la sélection. Ce n'était pas seulement un excellent joueur mais un leader. On est désolé qu'il ne soit plus avec nous. Mais on peut continuer à gagner sans lui, miser sur ceux qui sont encore là. Je crois plus à cette force collective qu'au talent individuel dans ce domaine. Peu importe qui joue", a souligné le défenseur.