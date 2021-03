Belgique - Thibaut Courtois peste contre le manque de reconnaissance

L'international belge, mécontent, estime que le traitement qu'il reçoit dans son pays natal n'est pas à la hauteur de ses performances.

Passé par l'Atlético de Madrid et Chelsea, aujourd'hui au Real Madrid et brillant depuis des années avec la sélection belge, Thibaut Courtois fait incontestablement partie intégrante des portiers emblématiques de la dernière décennie. Champion d'Espagne en 2020, le Diable Rouge a brillé ces derniers mois.

"La Belgique devrait mieux traiter ses icônes sportives"

Toutefois, le dernier rempart du Real Madrid ne s'estime pas encore reconnu à sa juste valeur en Belgique. "J'ai l'impression que tout ce que je fais est devenu banal. Jouer à un haut niveau pour le plus grand club du monde n'est plus un mérite. Romelu Lukaku a reçu le trophée du meilleur Belge à l'étranger lors du Soulier d'Or. Il le mérite et je l'ai d'ailleurs félicité. Mais je n'ai même pas été nominé alors que je le méritais tout autant", a ainsi pesté Thibaut Courtois, dans des propos accordés à HLN.

Mécontent de ce manque de reconnaissance, celui qui a été de l'aventure jusqu'en demi-finale lors du Mondial 2018, estime que la Belgique n'est pas à la hauteur de ses meilleurs ambassadeurs sportifs. "La Belgique devrait mieux traiter ses icônes sportives. Les réseaux sociaux jouent un rôle important là-dedans. Une vingtaine de comptes, pour la plupart anonymes, vous critiquent et certains journalistes les relaient", a-t-il raconté. Heureusement, ses proches sont là pour le soutenir.

"Ils font comme si je ne faisais rien et dès que je fais une erreur, ils sont là. Oui, je me sens moins apprécié par une partie du public en Belgique. Heureusement, le soutien que je reçois du Real Madrid, de ma famille, de mes amis, est bien plus important", a enfin déclaré Thibaut Courtois. Seulement âgé de 28 ans, le portier dispose déjà d'un CV particulièrement honorable. En poursuivant ses progrès, il aura bien entendu de nouvelles chances de faire mentir ses détracteurs en brillant sur le carré vert.