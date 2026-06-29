Belgique - Sénégal : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Belgique - Sénégal sera donné le 1^(er) juillet 2026 à 16 h 00 (EST) et à 21 h 00 (GMT).

Présentation du match Belgique - Sénégal, 1/16e de finale de la Coupe du monde

Une victoire décisive lors de la 3^e journée a permis aux Diables Rouges de Belgique de s’emparer de la première place du groupe G. Le Sénégal, de son côté, a rallié les huitièmes de finale en tant que huitième meilleur troisième. Les Lions de la Teranga pourront-ils rugir jusqu’au prochain tour ?

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Les Diables Rouges, en deçà de leur niveau habituel, défient les Lions de la Teranga

La « génération dorée » belge, désormais réduite à quelques cadres comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, a souvent fait miroiter de grandes promesses sans les concrétiser pleinement lors des derniers tournois. Ils ont frôlé l’élimination lors de la dernière journée, mais ils ont finalement facilement battu la Nouvelle-Zélande 5-1, devenant ainsi la première équipe européenne depuis l’Angleterre en 1990 à remporter son groupe de Coupe du monde après avoir échoué à s’imposer lors de ses deux premiers matchs. Ce succès a été bien accueilli, grâce à une prestation dominante, la star d’Arsenal Leandro Trossard ayant donné le ton en marquant les deux premiers buts.

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Le Sénégal, qui a connu un début de tournoi difficile, a lui aussi du pain sur la planche

Comme la Belgique, le Sénégal a débuté par deux défaites contre la France et la Norvège, avant de dominer l’Irak, réduit à dix, 5-0 lors de la dernière journée. Ce succès lui a permis de devenir la seule équipe classée troisième à se qualifier avec trois points. Étonnamment, Sadio Mané est resté muet, mais la star de Villarreal Papa Gueye a inscrit un doublé en sortie de banc. Les matchs des Lions ont produit un total de 14 buts, seul le groupe de la Norvège a fait mieux (15) ; le public de Seattle pourrait donc assister à un spectacle offensif. Ils n’apprécieront toutefois pas de devoir affronter à nouveau une équipe européenne, car ils ont perdu leurs deux derniers matchs à élimination directe en Coupe du monde contre des adversaires européens, respectivement contre l’Angleterre et la Turquie. Le sélectionneur Pape Thiaw devra mener cette rencontre sans son gardien titulaire, Édouard Mendy, victime d’une entorse au genou.

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Composition probable de la Belgique

Courtois ; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper ; Tielemans, Vanaken ; Doku, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere.

Composition probable du Sénégal

Diaw ; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs ; Diarra, Gueye, Camara ; Mbaye, Sarr, Mané.

Statistiques clés Belgique - Sénégal

Après son but et sa passe décisive au tour précédent, Romelu Lukaku totalise désormais plus de participations à des buts en Coupe du monde que tout autre joueur belge depuis 1966 (6 buts, 2 passes décisives).

Le Sénégalais Pape Gueye a participé à trois des cinq buts de son équipe lors du dernier match de groupe (2 buts, 1 passe décisive), et se trouve à une seule contribution du record sénégalais de l’histoire en Coupe du monde.

Cinq des six derniers matchs des Lions ont produit plus de 3,5 buts.

Le Sénégal a inscrit dix de ses douze derniers buts après la mi-temps.

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Effectif de 26 joueurs de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Bruges), Arthur Theate (Eintracht Francfort).

Milieux de terrain : Kevin de Bruyne (Naples), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Gérone).

Attaquants : Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Naples), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Sélection du Sénégal (26 joueurs)

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Défenseurs : Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Milieux de terrain : Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Actualités des équipes et compositions

Rudi Garcia n’a pas encore dévoilé la composition probable de la Belgique pour ce 16^e de finale, et aucun blessé ni suspendu n’est signalé chez les Diables Rouges. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi si la situation évolue.

Son homologue sénégalais Pape Thiaw n’a pas non plus communiqué son onze de départ, aucun blessé ni suspendu n’étant à signaler chez les Lions de la Teranga à ce jour. D’autres informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi en cas d’évolution de la situation.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations précédentes entre la Belgique et le Sénégal n’est disponible dans les archives fournies. Le match des 16^(es) de finale de mardi au Seattle Stadium fera l’objet d’un suivi au fur et à mesure de son déroulement.

Classement

La Belgique a terminé en tête du groupe G, tandis que le Sénégal a pris la troisième place du groupe I.