Belgique - Portugal, Ce qu’a dit Cristiano Ronaldo à Courtois

Dominateur, le Portugal n’a pas été en mesure de faire sauter le verrou belge et quitte l’Euro dès les huitièmes de finale.

En 2016, l’Espagne, tenante du titre, avait fait ses adieux à la compétition dès les huitièmes de finale contre l’Italie. Cinq ans plus tard, la malédiction s’est une nouvelle fois abattue sur le champion sortant. Auréolé de son premier titre international en France, le Portugal ne pourra pas défendre sa couronne à Wembley, le 11 juillet prochain.

Troisièmes du groupe F avec la France et l’Allemagne, les Portugais avaient tiré le gros lot pour les huitièmes de finale avec un duel contre l’un des grands favoris au titre final, la Belgique. Dimanche soir, les hommes de Fernando Santos n’ont pas démérité, loin de là.

Avec 24 tirs à un, ils ont largement dominé les débats mais à un tel niveau, le manque de réalisme se paye cash. Eliminé de l’Euro 2020, le Portugal l’avait mauvaise après la rencontre, jugeant la défaite « injustice » comme avait pu le faire la Belgique après sa revers contre la France lors du Mondial 2018.

Avec 5 buts au compteur et la possibilité de battre le record mondial de réalisation dans une sélection, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à se mettre en évidence. Ce huitième contre la Belgique pourrait d’ailleurs bien être le dernier de l’attaquant portugais dans un Euro.

En 2024, il aura 39 ans et malgré un physique hors-norme, on le voit mal aller jusqu’à cette échéance. La tête des mauvais jours, CR7 a ruminé les occasions manquées après le match.

"Chanceux hein, a lancé le quintuple Ballon d’Or à Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid. Le ballon n’a pas voulu entrer aujourd’hui. Bonne chance mec !"

N’ayant pas été habituée subir autant depuis le début de l’Euro 2020, la Belgique savourait ce court succès qui lui permet de rejoindre les quarts et un nouveau choc contre l’Italie. Reste à savoir si Eden Hazard et Kevin de Bruyne, sortis sur blessure, seront remis sur pied d’ici vendredi…

"Nous sommes contents et heureux, c’est une victoire importante, les deux équipes pouvaient gagner, a commenté Thibaut Courtois au micro de la RTBF. Ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps mais j’étais là pour les arrêter et on a bien défendu. Ils pressaient plus haut et nous privaient de ballons, ce n’était pas volontaire de rester plus derrière. C’était dur mais on a fait un bon match, on a travaillé et on a puisé beaucoup d’énergie."