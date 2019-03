Belgique - Marouane Fellaini prend sa retraite internationale

L'international belge aux 87 sélections a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

Marouane Fellaini a annoncé ce vendredi qu'il se retirait de la sélection belge, après 12 ans passés sous le maillot des Diables Rouges. L'ancien milieu de terrain de Manchester United était arrivé en sélection en 2007 à l'âge de 19 ans, sous les ordres de René Vandereycken. Il a depuis porté le maillot belge à 87 reprises pour 18 buts.

La Coupe du monde en Russie restera donc son dernier grand tournoi international. Alors que la Belgique, dotée d'une véritable génération dorée dans le sillage des Eden Hazard, Kevin De Bruyne et autres Thibaut Courtois, avait de grandes ambitions pour la compétition, elle n'a pu faire mieux qu'une demi-finale. Fellaini et ses coéquipiers se sont en effet inclinés contre la France (0-1), sur un but de Samuel Umtiti. La troisième place acquise quelques jours plus tard contre l'Angleterre (2-0) reste tout de même le meilleur résultat de l'histoire de la sélection, devant la 4e place de la génération 1986.

A l'automne dernier, la Belgique a échoué à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations, sèchement battue lors de la dernière journée par la Suisse (2-5). "Après douze ans à représenter la Belgique au plus haut niveau, j'ai décidé de me retirer du football international", a écrit Fellaini sur son compte Twitter.

L'article continue ci-dessous

"Cela n'a pas été une décision facile pour moi et je ne la prends pas à la légère mais je sens que c'est le moment pour moi d'arrêter et de laisser la prochaine génération de joueurs belges continuer cette période pleine de succès pour le football belge. Cela a été un honneur de représenter mon pays à 87 reprises et de prendre part à deux Coupes du monde et un Championnat d'Europe des Nations. Je garde de nombreux souvenirs magnifiques avec les Diables Rouges de mes débuts en 2007 à la Coupe du monde l'an dernier en Russie, et je suis très fier que la Belgique soit actuellement n°1 au classement FIFA."

— Marouane Fellaini (@Fellaini) 7 mars 2019

Désormais âgé de 31 ans, Marouane Fellaini a quitté Manchester United et la Premier League, où il évoulait depuis son arrivée à Everton en 2008, pour rejoindre la Chine. Il a signé un contrat jusqu'en décembre 2021 avec le Shandong Luneng, actuel 6e du championnat chinois.