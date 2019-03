Belgique - Lukaku : "Je suis le meilleur attaquant belge de tous les temps"

L'attaquant de Manchester United a estimé qu'il était devenu le meilleur attaquant de l'histoire de la sélection belge.

La a parfaitement entamé son parcours de qualification pour l' lors de cette trêve internationale. La première Nation au classement FIFA s'est imposée successivement contre la (3-1) et à Chypre (2-0). Deux rencontres auxquelles n'a pas pu prendre part Romelu Lukaku, blessé.

L'attaquant de est revenu, dans une vidéo diffusée par la plateforme Otro , sur son parcours tortueux avec la sélection. Une équipe nationale pour laquelle il a fait ses débuts en 2010, âgé de seulement 17 ans. Le 3 mars 2010, il est titulaire contre la (0-1) en match amical.

L'attaquant passé par est aujourd'hui devenu l'avant-centre titulaire des Diables Rouges, grâce notamment à une réussie (4 buts, 1 passe décisive) conclue sur une troisième place historique pour son pays. "Ça n'a pas marché dès le début [en sélection]" , a-t-il reconnu. “Les gens pensaient que je n'étais pas bon en Belgique. Ils pensaient que je ne marquerais pas plus de 25 fois. Je me suis dit 'Wow', je pense que j'avais à peine dix-neuf ans à l'époque."

Pourtant à désormais 25 ans, Lukaku est installé en équipe nationale, où il compte 79 sélection pour 45 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Un match largement remporté face à l'Estonie en 2016 (8-1) lors duquel il avait été sifflé par les supporters belges l'a profondément marqué. "Ce match m'a laissé un sentiment de dégoût. À chaque fois, je joue pour la Belgique avec un sentiment de colère plutôt que d'orgueil. J'ai dit à ma mère qu'elle ne devait plus jamais revenir me voir jouer avec les Diables rouges, pas plus que mon père. C'est pourquoi je salue la caméra chaque fois que je marque. Je sais qu'elle me regarde à la maison" , confie-t-il aujourd'hui.

"Les gens me demandent parfois si je fais partie des trois meilleurs attaquants ​belges de tous les temps. Oui, oui, oui. Je dirais même que je suis le meilleur de tous les temps. Avec un kilomètre d'avance, je vous le dis. Je suis numéro un sur la liste des buteurs de l'équipe nationale, avec 34 buts inscrits lors de mes 33 derniers matchs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire maintenant ?"