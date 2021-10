Belgique : le terrible désaveu de Kevin De Bruyne

Le milieu de terrain de Manchester City a connu une nouvelle déception internationale lors de la phase finale de l'UEFA Nations League.

Kevin De Bruyne affirme que la Belgique ne peut pas rivaliser avec l'Italie et la France, malgré sa position en tête du classement mondial de la FIFA, depuis plusieurs mois, et son éventail de talents enviables pour les autres nations. Les Diables Rouges ont laissé passer une autre occasion de remporter un grand trophée, l'équipe de Roberto Martinez n'ayant réussi qu'à terminer à la quatrième place de la phase finale de l'UEFA Nations League.

Ils restent la première équipe de la planète au classement officiel, mais De Bruyne affirme que la Belgique n'a pas la profondeur nécessaire pour obtenir un succès tangible. Le milieu de terrain de Manchester City a déclaré à HLN après avoir subi une défaite 2-1 contre l'Italie lors de la petite finale de la Ligue des Nations : "Nous avons bien fait les choses par moments contre des équipes de haut niveau et nous avions beaucoup de nouveaux joueurs qui ont fait un travail plus que correct aujourd'hui".

"C'est une bonne expérience pour eux de pouvoir jouer contre des adversaires de ce calibre, mais malheureusement nous avons perdu deux fois. Avec tout le respect que je vous dois, jouer contre l'Estonie n'est pas la même chose et ces défis qui sont nécessaires pour nous faire grandir, à la fois en tant qu'individus et en tant qu'équipe. Avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes 'que' la Belgique", a ajouté l'international belge.

La génération dorée de la Belgique

L'article continue ci-dessous

"C'est une nouvelle génération, il nous manquait Romelu Lukaku et Eden Hazard aujourd'hui, donc nous devons être réalistes quant à l'équipe que nous avons. L'Italie, la France et l'Espagne ont 22 joueurs de haut niveau parmi lesquels choisir, ce qui n'est pas notre cas", a conclu Kevin De Bruyne. Déjà éliminée par l'Italie lors de l'Euro 2020, la Belgique a de nouveau échoué face au champion d'Europe en titre ce dimanche à Turin.

La Belgique a abordé chaque tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014 parmi les favoris, étant donné qu'elle peut compter sur les talents de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Axel Witsel et Dries Mertens. Ils n'ont cependant dépassé le stade des quarts de finale qu'une seule fois lors des quatre dernières compétitions, avec une demi-finale puis une troisième place à la Coupe du monde 2018.

La Belgique va donc devoir passer un cap lors de la prochaine Coupe du monde en 2022 au Qatar, ce qui sera probablement l'une des dernières occasions pour la génération dorée d'être sacrée sur la scène internationale puisque les années passent et certains joueurs ne seront plus au sommet de leur art en 2024 ou en 2026, à l'image de Dries Mertens voir même Eden Hazard, bien que Lukaku et De Bruyne aient encore de beaux jours devant eux.