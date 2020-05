Belgique : le sélectionneur Roberto Martinez prolonge jusqu'en 2022

Roberto Martinez (46 ans) sera le sélectionneur de la au moins jusqu'au Mondial 2022. Ce mercredi, la Fédération royale belge de football (RBFA) annonce que l'ancien entraîneur d' a prolongé son contrat de deux ans à la tête des Diables Rouges.

Il a notamment emmené la Belgique en demi-finales de la 2018 en . Son équipe avait échoué aux portes de la finale, en concédant la défaite face à l'équipe de , championne du monde ensuite.

La sélection belge domine actuellement le classement FIFA, devant les Bleus et le .

La prolongation de Roberto Martinez sera annoncée lors d'une conférence de presse ce mercredi, à midi.

