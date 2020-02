Belgique - La sortie médiatique musclée de Jordan Lukaku

Le frère de Romelu Lukaku a fait part de sa colère suite à certaines critiques jugées injustes dont est souvent victime l'attaquant de l'Inter Milan.

Âgé de 25 ans et évoluant au poste de latéral gauche à la Rome, Jordan Lukaku est nettement moins exposé que son frère Romelu Lukaku. En effet, force est de constater que le petit frère de l'attaquant de l' a la chance de récolter moins de critiques, tandis que l'ancien de , lui, est constamment la cible de certains journalistes. Meilleur buteur de l'histoire de la , Romelu Lukaku peine à séduire, notamment critiqué pour son style peu séduisant.

Heureusement, et alors qu'il ne cesse d'impressionner en cette saison, le joueur de 26 ans peut compter sur le soutien sans faille de son petit frère, lequel s'est chargé de voler à sa rescousse dans une interview surréaliste, vendredi, pour Eleven Sports. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jordan Lukaku n'est pas du genre à mâcher ses mots quand il s'agit de rétablir certaines vérités au sujet de son frère. Bien au contraire, même.

"On a essayé de l'enterrer 1000 fois​"

"J'ai eu du mal à accepter comment beaucoup de journalistes se sont comportés avec mon frère. Romelu, on l'a enterré quatre fois en Belgique... Non, trois fois... Pour chaque concurrent, on l'a enterré (...) On a essayé de l'enterrer 1000 fois. Tous les attaquants avec qui il était en concurrence, soi-disant ils étaient tous meilleurs que lui", a d'abord pesté le joueur de la Lazio, faisant référence à des joueurs comme Divock Origi, Christian Benteke ou encore Michy Batshuayi.

"Pourquoi ce n'est qu'avec lui ? Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Romelu est gentil, il n'est pas comme moi. Il ne parle pas, il montre son mental, sa persévérance, ne dit que des choses positives. Et malgré tout ça, on lui chie dessus", a ensuite ajouté Jordan Lukaku, amer. Une chose est sûre, s'il poursuit sur sa lancée jusqu'en fin de saison, Romelu Lukaku fera office de danger numéro des Diables Rouges lors de l' . L'occasion pour lui de répondre une nouvelle fois sur les terrains.