Belgique-Italie : avant-match de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

La Belgique reçoit l’Italie au Koning Boudewijnstadion, à Bruxelles, le dimanche 15 novembre, pour une rencontre du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA qui aura des conséquences sur les chances des deux équipes d’atteindre les quarts de finale. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 45 EST et 19 h 45 GMT.

La Belgique troisième après une campagne irrégulière

La Belgique aborde ce match à la troisième place du groupe, après une campagne marquée par l’irrégularité. Les hommes de Mark van Bommel ont toutefois bien réagi à leur défaite 4-1 contre la France en battant la Turquie 2-1, grâce à des buts de Kevin De Bruyne et Charles de Ketelaere en première période, pour rester dans la course.

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L’Italie a progressé sous Mancini

L’Italie arrive à Bruxelles à la deuxième place et en pleine confiance après ses victoires 3-1 contre la Turquie et la France. L’attaquant de l’Inter Milan Pio Esposito a inscrit un doublé face aux Bleus, après avoir déjà marqué contre la Turquie.

Mancini a profité de cette période internationale pour lancer plusieurs jeunes joueurs prometteurs, dont Marco Palestra, de Chelsea, et le meneur de jeu de Como Mattia Liberali, alors que le sélectionneur de l’Italie prépare l’avenir.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Jeremy Doku fait son retour de blessure et renforce les options offensives de la Belgique.

Alphadjo Cisse, la révélation de 20 ans de l’AC Milan, a inscrit huit buts en Serie A cette saison et espère disputer ses premières minutes avec la sélection A.

La Belgique n’a pas encaissé de but lors de cinq de ses sept derniers matches à domicile.

Un match nul suffit à l’Italie pour atteindre la phase à élimination directe.

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