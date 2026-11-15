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La Belgique s’est imposée largement 4-1 face à l’Italie en exploitant les espaces lors des transitions et grâce à la créativité décisive de Charles De Ketelaere. Malgré l’ouverture du score précoce des visiteurs, le dispositif tactique de Mark van Bommel a méthodiquement désorganisé la défense italienne.

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Sur le plan tactique, ce choc de la Ligue des nations de l’UEFA a opposé maîtrise et chaos. Van Bommel abordait le match avec un plan clair : exploiter la vitesse des joueurs de couloir belges et les récupérations hautes pour contourner le milieu technique italien. Alors que l’Italie cherchait à dicter le rythme grâce à une possession supérieure, la Belgique misait sur la verticalité et les contre-attaques rapides pour exploiter les espaces laissés par les latéraux italiens très offensifs.

Roberto Mancini, à l’inverse, entendait utiliser un 4-3-3 fluide se transformant en 3-2-5 avec le ballon, en privilégiant la conservation pour faire taire le public bruxellois. L’objectif tactique de l’Italie était d’isoler Pio Esposito face aux défenseurs centraux belges, tout en s’appuyant sur Nicolo Barella et Sandro Tonali pour créer des supériorités numériques dans les demi-espaces. Mais ce choix d’un dispositif offensif étiré a fini par lui coûter cher, la structure belge se montrant plus résistante sous pression.

Le dispositif tactique de la Belgique

Van Bommel a déployé un 4-2-3-1 d’une grande rigueur tactique. Le bloc défensif est resté compact, avec un pressing généralement exercé à mi-hauteur, qui ne s’intensifiait que lorsque Nicolo Fagioli ou Alessandro Bastoni tentaient de franchir la ligne médiane balle au pied. Le double pivot formé par Youri Tielemans et Romeo Lavia a joué un rôle essentiel : il faisait écran et obligeait l’Italie à passer par les côtés, où la Belgique acceptait volontiers les duels en un contre un. Dès la récupération, la consigne était immédiate : trouver Kevin De Bruyne ou De Ketelaere pour lancer des transitions verticales.

Le rôle de De Ketelaere était particulièrement subtil : libre de ses déplacements, le meneur de jeu se glissait entre les lignes et a délivré deux passes décisives cruciales. En attirant les défenseurs italiens hors de leur position, il a créé l’espace permettant à Maxim De Cuyper de surgir pour égaliser à la 15e minute. Les attaques belges passaient souvent par une concentration de joueurs sur le flanc droit avant un renversement rapide vers Jeremy Doku à gauche. Cette tactique de renversement de jeu a exploité le positionnement avancé de Michael Kayode et a finalement permis à Doku d’inscrire le troisième but à la 26e minute, au terme d’une période de pression belge incessante marquée par trois buts en seulement onze minutes.

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Le dispositif tactique de l’Italie

L’Italie a commencé la rencontre en 4-3-3, un système qui s’est montré très efficace pendant les dix premières minutes. Sa construction reposait sur de courtes séquences de passes en triangle entre Kayode, Barella et Esposito. Cette approche a rapidement porté ses fruits : à la 11e minute, un centre de Kayode a trouvé Esposito pour l’ouverture du score. Défensivement, Mancini avait opté pour une ligne haute afin de réduire les espaces et de limiter le temps dont disposait De Bruyne avec le ballon, mais ce choix a exposé son équipe à la vitesse de Diego Moreira et de Doku.

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Le principal problème de l’Italie tenait au manque de couverture défensive lors des transitions. Quand Fagioli et Niccolo Pisilli montaient soutenir l’attaque, un immense espace se creusait entre le milieu et la défense à quatre. Malgré la qualité de relance de Bastoni et Riccardo Calafiori, les Italiens étaient en difficulté lorsque la Belgique envoyait de longs ballons dans les couloirs. L’Italie a terminé avec davantage de possession (53 %), mais ses 2,273 xG, contre 3,355 pour la Belgique, suggèrent que, malgré le ballon, elle n’avait pas la stabilité défensive nécessaire pour limiter la qualité des occasions concédées en contre.

La bataille tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée dans l’axe, entre le double pivot belge et les milieux intérieurs italiens. Van Bommel l’a remportée en demandant à ses ailiers de se recentrer sans ballon, formant ainsi un bloc axial de six joueurs que l’Italie n’est jamais parvenue à traverser. Cela a contraint les Italiens à miser sur les centres, au nombre de 23 sur l’ensemble du match, que Brandon Mechele et Nathan Ngoy ont efficacement repoussés. L’opposition de styles était évidente : l’Italie voulait un match de patience, tandis que la Belgique imposait un match de courses rapides.

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La décision de Mancini de maintenir une ligne défensive haute même après l’égalisation a constitué le tournant du match. En ne faisant pas reculer son bloc pour tenir compte de la vitesse belge, l’Italie a laissé Doku et De Ketelaere dicter le rythme des contre-attaques. Le but du 2-1 inscrit par Ngoy à la 22e minute, si peu de temps après l’égalisation, a ébranlé la discipline tactique italienne. S’en est suivie une période de dix minutes fébrile durant laquelle son organisation défensive s’est complètement désagrégée.

Les ajustements en cours de match

Menée 3-1 à la pause, l’Italie a vu Mancini tenter de corriger le déséquilibre au milieu en faisant entrer Federico Dimarco et Issa Doumbia à la place de Fagioli et Pisilli. Le passage à un système plus classique avec des pistons devait apporter davantage de largeur et améliorer le repli défensif. Dans un premier temps, ce changement a stabilisé l’équipe, qui a eu davantage le ballon en seconde période, mais elle a manqué d’efficacité pour transformer ses 12 tirs au total en buts. Le carton jaune reçu par Tonali peu avant son remplacement à la 62e minute a illustré la frustration d’un milieu trop facilement contourné.

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Van Bommel a répondu par des changements pragmatiques pour conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final. L’entrée de Nicolas Raskin à la place de Lavia a apporté de l’énergie au pressing, tandis que celles de Dodi Lukebakio et Leandro Trossard dans les dernières minutes ont maintenu la menace en contre. L’ajustement tardif le plus important a été la consigne donnée à Moreira de se placer légèrement plus bas avant de se projeter à toute vitesse. Elle a porté ses fruits à la 80e minute : sur une passe de De Bruyne, il a porté le score à 4-1, mettant de fait fin à tout espoir de retour italien. Grâce à ses remplacements, la Belgique a mieux maintenu son intensité que l’Italie n’a tiré parti de ses changements de structure.

Conclusion

En définitive, la victoire belge a consacré l’efficacité dans les transitions face à la recherche d’un jeu fondé sur la possession. Le choix de Van Bommel de laisser le ballon à l’adversaire et de frapper rapidement par l’intermédiaire de De Bruyne et De Ketelaere a mis à nu la ligne défensive haute de l’Italie et la lenteur du repli dans l’axe. Si le but précoce italien laissait entrevoir une autre issue, l’incapacité de l’équipe à faire reculer sa défense face à la vitesse belge a conduit aux trois buts encaissés coup sur coup en première période. La qualité supérieure des occasions belges et l’efficacité de l’équipe dans les moments importants lui ont assuré une victoire tactique nette à Bruxelles.