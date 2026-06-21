Belgique - Iran : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Belgique - Iran : détails du match

Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Belgique - Iran sera donné le 21 juin 2026 à 15 h 00 (EST) et 19 h 00 (GMT).

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Belgique - Iran : contexte de la rencontre

La rencontre à venir en Californie du Sud revêt une importance capitale, les deux nations cherchant à se démarquer dans un groupe G parfaitement équilibré. Après des matchs d’ouverture qui se sont soldés par des nuls et ont laissé l’ensemble du groupe à égalité de points – la Belgique s’en étant sortie avec un score de 1-1 contre l’Égypte à Seattle et l’Iran ayant arraché un nul palpitant de 2-2 contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles –, la marge d’erreur au Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous avec la conviction que leur capacité à récupérer rapidement et à maintenir un élan psychologique après ces premières sorties à haute intensité conditionnera leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur belge Rudi Garcia doit rapidement trouver la bonne formule pour un groupe qui a peiné à trouver sa cohésion avant l’entrée en jeu décisive de Romelu Lukaku en seconde période contre les Pharaons. Il s’appuiera sur son moteur créatif de classe mondiale, emmené par le capitaine Kevin De Bruyne, afin de réajuster l’équipe, dominer les zones centrales et imposer les rythmes de possession fluides capables d’épuiser un bloc iranien discipliné. Face à eux, l’Iran, solide dans son organisation et porté par Amir Ghalenoei, a déjà démontré sa capacité à revenir au score contre la Nouvelle-Zélande. La « Team Melli » s’appuie sur un bloc défensif tenace et des contres-attaques fulgurantes, qui s’expriment pleinement lorsque le collectif respecte une discipline de fer.

Au Los Angeles Stadium, véritable écrin ultramoderne, le match s’apparente à une partie d’échecs où les ajustements tactiques pourraient faire la différence. Aucune des deux formations ne peut se permettre de céder au milieu de terrain, rendant la communication et la précision dans le dernier tiers décisives. La Belgique, grande favorite du groupe, veut confirmer son statut, tandis que l’Iran, prêt à exploiter la moindre faille, mise sur ses contres-attaques chirurgicales pour punir les transitions belges. Avec des scénarios de qualification qui se dessinent déjà, la quête d’un billet pour les quarts de finale guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 1^(re) journée ?

Belgique 1-1 Égypte

L'équipe de Rudi Garcia a dominé le jeu et le rythme à Seattle, mais a dû remonter un but de retard pour arracher le match nul 1-1 face à une équipe égyptienne très disciplinée. Les Pharaons ont surpris les Diables Rouges à la 19e minute lorsque Emam Ashour a repris une passe de Mohamed Salah, qui fêtait son anniversaire ce jour-là, et a décoché une frappe puissante qui a battu Thibaut Courtois. Dominant après la pause, les Diables Rouges ont accentué la pression et Kevin De Bruyne a même touché le poteau sur coup franc. Le tournant de la rencontre est intervenu à la 66^e minute, peu après l’entrée en jeu de Romelu Lukaku : à peine monté au jeu, l’attaquant a exercé une telle pression sur la défense que le défenseur égyptien Mohamed Hany a fini par marquer contre son camp, offrant ainsi un partage des points aux deux sélections.

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Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

Les hommes d’Amir Ghalenoei ont fait preuve de caractère et de résilience au Los Angeles Stadium, revenant deux fois au score pour arracher un match nul palpitant 2-2 face à la Nouvelle-Zélande. La « Team Melli » a connu un début de match catastrophique lorsque Elijah Just a donné l’avantage aux All Whites dès la 6e minute, mais Ramin Rezaeian a rétabli l’égalité peu après la demi-heure de jeu. Les Néo-Zélandais ont repris l’avantage dès le début de la seconde période par l’intermédiaire de Just, mais les Iraniens n’ont pas abdiqué. À la 63^e minute, Mohammad Mohebi a inscrit l’égalisation finale, offrant un point précieux et maintenant le groupe G en équilibre parfait avant la deuxième journée.

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Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Belgique (Rudi Garcia) : privilégier l’attaque directe et l’accélération dans le dernier tiers.

Rudi Garcia n’a pas à renoncer à son schéma de possession, mais il doit rétablir la cohésion et le rythme qui ont fait défaut en première période contre l’Égypte. Dominateurs territorialement, les Diables Rouges se sont souvent enlisés dans une construction trop lente, avant que l’entrée de Romelu Lukaku en seconde mi-temps ne change la donne sur le plan physique.

Face au bloc défensif naturellement bas et compact de l’Iran, l’entrejeu sera saturé. Garcia devrait donc accélérer le tempo offensif et créer des surnombres dynamiques sur les ailes. Au lieu de laisser Kevin De Bruyne et Amadou Onana faire circuler le ballon horizontalement dans le tiers central, la Belgique doit le projeter vers l’avant avec une vitesse verticale bien plus élevée. Il sera essentiel d’exploiter les qualités d’isolation rapides et directes de Jérémy Doku et de Leandro Trossard pour étirer la défense iranienne, afin d’ouvrir des espaces de grande valeur pour Lukaku et d’éviter que l’équipe ne se contente de voies centrales offrant peu de chances de réussite.

Iran (Amir Ghalenoei) : intégrité défensive et contre-pressing de haut niveau

Si les transitions offensives ont montré des signes de vivacité à Los Angeles, l’équipe s’est trop souvent exposée à des contres-attaques verticales, laissant des espaces dangereux dans son propre tiers défensif.

Face à un milieu de terrain belge techniquement supérieur, animé par De Bruyne, toute passivité ou perte de discipline en phase offensive exposerait l’Iran à un risque majeur. Ghalenoei doit donc ajuster son « moteur » : Saeid Ezatolahi et Saman Ghoddos. Le duo doit gérer de manière agressive son positionnement défensif en retrait pour perturber les déclencheurs de la construction belge avant que les Européens ne consolident leur possession. Une fois le ballon récupéré, l’exécution doit être irréprochable : plutôt que de se contenter d’un jeu latéral prudent, le milieu doit immédiatement lancer des passes diagonales pour exploiter les espaces laissés par les arrières latéraux belges lorsqu’ils montent.

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Quelles sont les dernières informations concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

Nouvelles de l’équipe de Belgique

À la veille de ce déplacement en Californie du Sud, Rudi Garcia doit avant tout renforcer la cohésion de son groupe tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle : les Diables Rouges sont sortis indemnes de leur intense match nul 1-1 face à l’Égypte, sans blessure ni suspension, offrant au sélectionneur un effectif au complet.

Le capitaine Kevin De Bruyne sera à nouveau le pivot créatif du milieu de terrain, mais le vrai casse-tête concerne l’attaque. Après une première mi-temps stérile à Seattle, Garcia doit décider du sort de Romelu Lukaku. L’attaquant, fraîchement revenu de blessure, presse pour supplanter Loïs Openda et apporter sa présence physique face au bloc bas iranien, tandis que des ailiers dynamiques comme Leandro Trossard et le jeune Matias Fernandez-Pardo, appelé en renfort depuis Lille, se tiennent prêts à apporter un nouvel élan sur les côtés.

Nouvelles de l’équipe d’Iran

Amir Ghalenoei, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe pour contenir le poids lourd belge. Tout le débat autour de la « Team Melli » porte sur la gestion de la fatigue après l’intense match contre la Nouvelle-Zélande (2-2), qui a exigé un effort défensif et offensif de haute intensité pour revenir deux fois au score.

Le staff médical s’attache donc à remettre sur pied les milieux Saeid Ezatolahi et Saman Ghoddos pour solidifier l’entrejeu. En défense, le central Shojae Khalilzadeh, auteur d’une première sortie complète, sera crucial pour organiser une arrière-garde appelée à communiquer sans relâche face aux talents belges. En attaque, la star chevronnée Mehdi Taremi conservera sans aucun doute sa place en pointe, tandis que Mohammad Mohebi, buteur lors de la première journée, et l’attaquant dynamique Mehdi Ghayedi sont prêts à apporter la vitesse explosive nécessaire en contre-attaque pour punir la Belgique sur des actions de transition.

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Belgique - Iran : les duels à suivre

Romelu Lukaku vs Shojae Khalilzadeh

Entré en jeu et immédiatement décisif face à l’Égypte, Romelu Lukaku a changé la donne physiquement, égalisant presque aussitôt. Il demeure le point d’appui indispensable de l’attaque belge, offrant à Rudi Garcia une présence imposante pour fixer les défenseurs, libérer des espaces et conclure les actions dans la surface.

C’est au défenseur central « Tractor » Shojae Khalilzadeh, pilier défensif incontesté de la ligne arrière d’Amir Ghalenoei, qu’il reviendra de le contenir. Si la défense iranienne a fait preuve d’un immense caractère pour résister à la pression en fin de match lors de son match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, elle devra cette fois répondre à un défi totalement différent, bien plus physique, face à l’attaquant belge. Le défenseur central devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et d’une communication irréprochable dans l’axe, afin de ne pas se laisser dominer physiquement ni déséquilibrer par le jeu de tête de l’attaquant, sous peine d’exposer les espaces centraux que les milieux créatifs belges exploitent sans pitié.

Kevin De Bruyne vs Saeid Ezatolahi

Véritable poumon et moteur créatif de l’équipe belge, le capitaine Kevin De Bruyne a entièrement orchestré le rythme du match à Seattle, frappant le poteau sur un coup franc et s’efforçant sans relâche de déstabiliser un dispositif égyptien très rigide. Contre l’Iran, son objectif principal sera de contourner l’encombrement du milieu de terrain et de déclencher des transitions verticales rapides. Si on lui laisse le moindre espace au milieu, il fendra la défense iranienne par ses passes millimétrées pour nourrir les débordements fulgurants de Jérémy Doku et autres ailiers.

Pour perturber ce rythme, les Iraniens misent sur Saeid Ezatolahi, le pilier du Shabab Al-Ahli, numéro 6 incontesté et bouclier défensif du milieu iranien. Contre la Nouvelle-Zélande, sa vision du jeu a été essentielle pour protéger la défense à quatre, mais son travail sans ballon sera mis à rude épreuve au Los Angeles Stadium. Il devra donc gérer agressivement son positionnement en retrait pour réduire les intervalles, presser les points de départ de la construction profonde de De Bruyne et suivre les courses tardives au milieu de terrain, afin d’empêcher la Team Melli de se retrouver enfermée dans une coquille défensive passive et insoutenable.

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Quels scénarios pour le groupe G ?

Après deux nuls spectaculaires (Belgique 1-1 Égypte, Iran 2-2 Nouvelle-Zélande), les quatre équipes comptent un point et le groupe G est totalement bloqué. Ce match de la deuxième journée à Los Angeles représente donc un tournant mathématique majeur pour les espoirs de qualification avant la dernière journée.

Si la Belgique s’impose

Une victoire de l’équipe de Rudi Garcia propulserait les Diables Rouges à quatre points, à deux doigts de la qualification pour les seizièmes de finale. En fonction du résultat de la rencontre Nouvelle-Zélande – Égypte disputée en parallèle à Vancouver, un succès pourrait même propulser les Diables Rouges en tête du groupe G. Surtout, il leur offrirait une confortable marge de sécurité : un simple match nul lors de la dernière journée contre la Nouvelle-Zélande leur assurerait la qualification automatique, tout en reportant la pression sur l’Iran, contraint de réaliser un exploit lors de son dernier match de poule.

Si l’Iran s’impose

Une victoire des hommes d’Amir Ghalenoei relancerait totalement la course au titre dans le groupe et propulserait la « Team Melli » en tête de la course à une qualification historique pour la phase à élimination directe, une première pour le pays. Avec quatre unités au compteur, une simple égalité face à l’Égypte lors de la dernière journée leur suffirait pour valider mathématiquement le passage en phase à élimination directe. Dans le même temps, la Belgique resterait bloquée à un seul point et devrait alors battre impérativement la Nouvelle-Zélande lors d’un ultime affrontement sous haute pression pour entretenir un mince espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

En cas de match nul

Un nouveau partage au Los Angeles Stadium laisserait les deux sélections à deux points chacune, reportant l’issue du groupe à une dernière journée décisive et potentiellement chaotique. Si le partage les épargne d’une élimination précoce, il réduit drastiquement leur marge de manœuvre. Dans ce cas, la Belgique aborderait son dernier match en sachant qu’une victoire est presque indispensable pour terminer dans les deux premiers, tandis que l’Iran se retrouverait sous haute pression face à l’Égypte, une victoire étant impérative pour éviter de dépendre de critères de départage complexes en cas de troisième place.

Actualités des équipes et compositions

La Belgique est entraînée par Rudi Garcia pour cette Coupe du monde. Aucun blessé ni suspendu n’est à signaler chez les Diables Rouges à la veille du match, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles sur l’équipe seront disponibles.

L’Iran, entraîné par Amir Ghalenoei, n’a signalé ni blessure ni suspension ; la composition probable sera dévoilée ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 2 Z. Debast Blessures et suspensions 15 R. Cheshmi

Forme

La Belgique a remporté trois victoires et concédé deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un match nul 1-1 contre l’Égypte lors de son premier match de Coupe du monde le 15 juin ; auparavant, elle avait battu la Tunisie 5-0 et la Croatie 2-0 en amicaux, en juin. Plus tôt dans cette série, la Belgique avait fait match nul 1-1 contre le Mexique et battu les États-Unis 5-2. Au total, les Diables Rouges ont inscrit 10 buts et en ont concédé 3, restant invaincus.

L’Iran a récolté trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier match, conclu sur le score de 2-2 contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin, marquait son entrée en lice dans la Coupe du monde. Auparavant, les Perses avaient dominé le Mali 2-0 et la Gambie 3-1 en amicaux, puis écrasé le Costa Rica 5-0 en mars. Leur unique revers dans cette série leur a été infligé par le Nigeria, vainqueur 2-1. Les coéquipiers de Sardar Azmoun ont inscrit 14 buts et en ont concédé cinq au cours de cette série, ponctuée par trois succès de rang avant l’entrée en lice dans la compétition.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre la Belgique et l’Iran. Des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

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