Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Belgique - Iran sera donné le 21 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l’Est) et à 19 h 00 (heure de Greenwich).

Getty Images

Belgique vs Iran : contexte de la rencontre

Ce rendez-vous californien s’annonce crucial, les deux nations visant une place en huitièmes dans un groupe G très équilibré. Après des matchs d’ouverture qui ont laissé toutes les équipes à égalité de points – les Belges ayant obtenu un 1-1 face à l’Égypte à Seattle et les Iraniens ayant arraché un 2-2 palpitant contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles –, la marge d’erreur au SoFi Stadium de Los Angeles s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous californien en conscience : l’élan psychologique et la récupération physique après ces premières sorties à haute intensité conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur belge Rudi Garcia doit rapidement solidifier un groupe qui a peiné à trouver son équilibre collectif avant l’entrée en jeu décisive de Romelu Lukaku en seconde période contre les Pharaons. Il s’appuiera sur son moteur créatif de classe mondiale, emmené par le capitaine Kevin De Bruyne, afin de réorganiser le jeu, de dominer les zones centrales et d’imposer les rythmes de possession fluides nécessaires pour épuiser un bloc iranien discipliné. Face à eux, l’Iran, solide dans son organisation et animé par un fort esprit collectif sous la conduite d’Amir Ghalenoei, a déjà démontré sa valeur en revenant deux fois au score contre la Nouvelle-Zélande. La Team Melli s’appuie sur un bloc défensif tenace et une transition mortelle dès que le collectif adverse se découvre.

Dans l’arène ultramoderne de Los Angeles, le match s’apparente à une partie d’échecs où les ajustements tactiques pourraient faire la différence. Aucune des deux formations ne peut se permettre le moindre relâchement dans l’entrejeu, ce qui place la communication défensive et la précision dans le dernier tiers au rang des clés du match. La Belgique verra ce match comme l’occasion idéale d’affirmer son statut de grande favorite du groupe, tandis que l’Iran entrera sur le terrain avec la ferme intention d’exploiter ses contres-attaques chirurgicales et de punir la moindre erreur belge en phase de transition. Alors que les permutations au sein du groupe commencent à se dessiner, l’importance cruciale de s’assurer une qualification dans le Groupe G dominera l’approche tactique dès le coup d’envoi.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026

Comment les deux équipes se sont-elles comportées lors de la 1^(re) journée ?

Belgique 1-1 Égypte

L'équipe de Rudi Garcia a dominé le terrain et le rythme à Seattle, mais a dû remonter un but de retard pour s'en sortir avec un match nul 1-1 pour son premier match face à une équipe égyptienne très disciplinée. Les Pharaons ont surpris les Diables Rouges à la 19e minute lorsque Emam Ashour a repris une passe de Mohamed Salah, qui fêtait son anniversaire ce jour-là, et a décoché une frappe puissante qui a battu Thibaut Courtois. Dominant après la pause, les Diables Rouges ont multiplié les offensives, et un coup franc de Kevin De Bruyne a heurté le poteau. Le tournant est intervenu à la 66e minute : à peine entré en jeu, Romelu Lukaku a exercé une pression immédiate, contraignant le défenseur égyptien Mohamed Hany à marquer contre son camp et à offrir aux deux équipes un point mérité.

Getty Images

Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

Les hommes d’Amir Ghalenoei ont fait preuve de caractère et de résilience au Los Angeles Stadium, revenant deux fois au score pour arracher un match nul palpitant 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. La Team Melli a connu un début de match catastrophique lorsque Elijah Just a donné l’avantage aux All Whites dès la 6e minute, mais Ramin Rezaeian a rétabli l’égalité peu après la demi-heure de jeu. Les Néo-Zélandais ont repris l’avantage dès le début de la seconde période par l’intermédiaire de Just, mais les Iraniens n’ont pas abdiqué. À la 63e minute, Mohammad Mohebi a inscrit un but égalisateur précieux, offrant un point précieux et maintenant le Groupe G totalement ouvert à l’aube de la deuxième journée.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais opérer ?

Belgique (Rudi Garcia) : privilégier l’attaque directe et l’accélération dans le dernier tiers

Rudi Garcia peut conserver son schéma axé sur la possession, mais il doit renforcer la cohésion et le rythme qui ont fait défaut en première période face à l’Égypte. Malgré leur domination territoriale, les Diables Rouges ont souvent semblé figés dans une construction trop lente, avant que l’entrée de Romelu Lukaku en seconde mi-temps ne change la donne sur le plan physique.

Face au bloc défensif bas et compact des Iraniens, l’entrejeu sera saturé. Son principal levier sera donc d’accélérer le tempo offensif et de créer des surnombres dynamiques sur les ailes. Au lieu de laisser Kevin De Bruyne et Amadou Onana circuler le ballon horizontalement dans le tiers central, la Belgique doit le projeter vers l’avant avec une vitesse verticale bien plus élevée. Il sera essentiel d’exploiter les qualités d’isolation rapide et directe de Jérémy Doku et Leandro Trossard pour étirer la ligne arrière iranienne, afin d’ouvrir des espaces de grande valeur pour Lukaku et d’éviter que l’équipe ne se contente de voies centrales à faible pourcentage de réussite.

Iran (Amir Ghalenoei) : intégrité défensive et gestion de haut niveau du contre-pressing

Si les transitions offensives ont fait mouche face à la Nouvelle-Zélande, l’arrière-garde a trop souvent été prise en défaut, offrant des espaces dangereux dans son propre tiers défensif.

Face à un milieu de terrain belge, emmené par De Bruyne, dont la supériorité technique est avérée, toute passivité ou perte de discipline organisationnelle en phase offensive serait fatale. Ghalenoei doit donc ajuster son dispositif autour de son duo axial Saeid Ezatolahi – Saman Ghoddos. Les deux milieux iraniens doivent adopter un placement défensif agressif afin de perturber les mécanismes de construction belges avant que les Européens ne parviennent à consolider leur possession. Une fois le ballon récupéré, l’exécution doit être irréprochable : plutôt que de conserver le cuir latéralement, le milieu doit immédiatement lancer des passes en diagonale afin d’exploiter les espaces laissés par les arrière latéraux belges lorsqu’ils montent.

Getty Images

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

Nouvelles de l’équipe belge

À l’approche du match en Californie du Sud, Rudi Garcia doit avant tout renforcer la cohésion collective tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle : les Diables Rouges sont sortis indemnes de leur intense match nul 1-1 face à l’Égypte, sans blessure ni suspension, offrant au sélectionneur un groupe au complet.

Le capitaine Kevin De Bruyne sera à nouveau le pivot créatif du milieu, mais le vrai casse-tête concerne l’attaque. Après une première mi-temps laborieuse à Seattle, Garcia doit décider du sort de Romelu Lukaku. L’avant-centre, désireux de supplanter Loïs Openda dans le onze, pourrait apporter sa présence physique face au bloc bas iranien, tandis que des ailiers dynamiques comme Leandro Trossard et le jeune Matias Fernandez-Pardo, appelé en renfort depuis Lille, se tiennent prêts à apporter un nouvel élan sur les côtés.

Nouvelles de l’équipe d’Iran

Amir Ghalenoei, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe pour contenir la puissance belge. Tout l’enjeu de la Team Melli réside dans la récupération après l’intense match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, qui a exigé un effort défensif et offensif soutenu pour revenir deux fois au score.

Le staff médical œuvre sans relâche pour que les piliers du milieu, Saeid Ezatolahi et Saman Ghoddos, soient opérationnels et puissent stabiliser l’entrejeu. En défense, le central Shojae Khalilzadeh, qui a digéré ses 90 minutes intensives, sera indispensable pour organiser une arrière-garde compacte et communiquer sans faille face à Lukaku et De Bruyne. En attaque, la star chevronnée Mehdi Taremi conservera sans doute sa place en pointe, tandis que Mohammad Mohebi, buteur lors de la première journée, et l’attaquant dynamique Mehdi Ghayedi sont prêts à offrir la vitesse explosive nécessaire en contre-attaque pour punir la Belgique sur des actions de transition.

Belgique vs Iran : les duels à suivre

Romelu Lukaku vs Shojae Khalilzadeh

Entré en jeu et immédiatement décisif face à l’Égypte, Romelu Lukaku a changé la donne physiquement, inscrivant l’égalisation quelques secondes plus tard. Il demeure le point d’appui incontournable de l’attaque de Rudi Garcia. Dominée pendant une heure lors du premier match en raison d’un jeu de construction trop lent, la Belgique retrouve avec lui une présence athlétique de premier plan : le buteur bloque les défenseurs, crée des espaces pour les créateurs et convertit les occasions dans la surface.

Le défenseur central de Tractor, Shojae Khalilzadeh, pilier défensif de la sélection d’Amir Ghalenoei, aura pour mission de le contenir. Si la défense iranienne a montré un grand caractère pour résister à la pression en fin de match lors de son match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, elle devra cette fois répondre à un défi bien plus physique face à l’avant-centre belge. Le défenseur central iranien devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et d’une communication sans faille dans l’axe, afin de ne pas se faire dominer physiquement ou déstabiliser par le jeu de pivot de Lukaku, sous peine d’exposer les espaces centraux que les milieux créatifs belges se font un plaisir d’exploiter.

Kevin De Bruyne vs Saeid Ezatolahi

Véritable poumon et moteur créatif de l’équipe belge, le capitaine Kevin De Bruyne a dicté le tempo à Seattle, frappant le poteau sur coup franc et cherchant sans cesse à déstabiliser la défense égyptienne. Son objectif face à l’Iran sera de contourner le milieu de terrain et de déclencher des transitions verticales rapides. Si l’on lui laisse le moindre espace ou temps de réflexion dans l’entrejeu, il pourra fendre les lignes iraniennes par ses passes chirurgicales et nourrir les débordements fulgurants de Jeremy Doku et des autres ailiers.

Pour contrer ce rythme, les Iraniens misent sur Saeid Ezatolahi, pilier du Shabab Al-Ahli et numéro 6 incontournable, véritable bouclier du milieu de terrain. Contre la Nouvelle-Zélande, sa vision du jeu a été décisive pour protéger la défense à quatre, mais son travail sans ballon sera sous haute pression au Los Angeles Stadium. Il devra donc gérer son positionnement avec agressivité pour réduire les intervalles, presser les déclencheurs de la construction profonde de De Bruyne et suivre les courses des milieux relayeurs, afin d’empêcher la Team Melli de se retrouver acculée dans une coquille défensive passive et insoutenable.

Getty Images

Quelles sont les combinaisons possibles dans le groupe G ?

Avec quatre équipes à un point chacune – la Belgique ayant été tenue en échec 1-1 par l’Égypte et l’Iran ayant arraché un 2-2 face à la Nouvelle-Zélande –, le groupe G reste complètement embouteillé. Ce match de la deuxième journée à Los Angeles constitue donc un tournant mathématique majeur pour les espoirs de qualification avant la dernière journée.

Si la Belgique l’emporte

Une victoire de la troupe de Rudi Garcia propulserait les Diables Rouges à quatre points, à deux doigts de la qualification pour les seizièmes de finale. En fonction du résultat du match Nouvelle-Zélande-Égypte disputé simultanément à Vancouver, un succès placerait les Diables Rouges en tête du groupe G. Surtout, il leur offrirait une marge de sécurité maximale : un simple match nul lors de la dernière journée contre la Nouvelle-Zélande leur assurerait la qualification, reportant toute la pression sur l’Iran, contraint de réaliser un exploit lors de son dernier match de poule.

Si l’Iran l’emporte, le scénario se complique.

Une victoire des hommes d’Amir Ghalenoei relancerait totalement la course au titre dans le groupe et propulserait la Team Melli en tête de la course à une qualification historique pour la phase à élimination directe, une première pour le pays. Avec quatre unités au compteur, une simple égalité face à l’Égypte lors de la dernière journée leur assurerait presque mathématiquement la qualification. Dans le même temps, la Belgique, bloquée à un seul point, devrait alors battre la Nouvelle-Zélande sous haute pression pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

En cas de partage

Un nouveau partage au Los Angeles Stadium laisserait les deux sélections à deux points chacune, repoussant l’issue à une dernière journée décisive et potentiellement chaotique. Un partage éviterait à chaque équipe une élimination précoce, mais réduirait considérablement sa marge de manœuvre. Dans ce cas, la Belgique aborderait son dernier match en sachant qu’une victoire est presque indispensable pour s’assurer une place parmi les deux premières, tandis que l’Iran se retrouverait dans une situation identique, sous haute pression et devant absolument s’imposer face à l’Égypte pour éviter de dépendre de complexes critères de départage pour la troisième place.

Actualités des équipes et compositions

La Belgique est entraînée par Rudi Garcia pour cette Coupe du monde. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé chez les Diables Rouges avant la rencontre, et aucune composition probable n’a été dévoilée. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles sur l’équipe seront confirmées.

L’Iran, entraîné par Amir Ghalenoei, n’a signalé ni blessure ni suspension ; la composition probable sera dévoilée ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Belgique a remporté trois victoires et concédé deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un match nul 1-1 contre l’Égypte lors de son premier match de Coupe du monde le 15 juin ; auparavant, elle avait battu la Tunisie 5-0 et la Croatie 2-0 en matchs amicaux. Plus tôt dans la série, les Diables Rouges ont fait 1-1 face au Mexique et ont dominé les États-Unis 5-2. Au total, les Diables Rouges ont inscrit 10 buts et en ont concédé 3, restant invaincus durant cette série.

L'Iran a récolté trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier match, conclu sur le score de 2-2 contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin, marquait son entrée en Coupe du monde. Auparavant, les Perses avaient dominé le Mali 2-0 et la Gambie 3-1 en amicaux, puis écrasé le Costa Rica 5-0 en mars. Leur unique revers dans cette série est intervenu face au Nigeria, vainqueur 2-1. Les coéquipiers de Sardar Azmoun ont inscrit 14 buts et en ont concédé cinq au cours de cette série, ponctuée par trois succès de rang avant l’entame de la compétition.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre la Belgique et l’Iran. Des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

GOAL vous propose tout ce que vous devez savoir sur le match Belgique - Iran lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.