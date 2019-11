Belgique : Hazard savoure ce festival "entre frères"

Grands artisans du large succès de la Belgique en Russie (1-4), les frères Hazard n'oublieront pas cette soirée, comme l'a confié l'ancien Lillois.

Les deux premiers du Groupe I des éliminatoires de l’Euro s’affrontaient ce samedi à Saint-Petersbourg, avec comme enjeu le fauteuil du leader. Premiers avant ce match, les Belges le sont évidemment restés après, en empilant les buts contre une formation russe dépassée. La sélection n°1 au classement FIFA a même chassé tout suspense dès la première période avec trois buts inscrits.

Trois buts qui portaient la signature des Hazard. D’abord Thorgan, qui a ouvert le score à la 19e sur une jolie frappe enroulée à la réception d’un "assist" de son frère. Puis, par l’intermédiaire d’Eden, qui a frappé à deux reprises (33e et 40e), avant une quatrième réalisation signée Romelu Lukaku en fin de match (72e).

Autant dire que le scénario du jour a été savoureux pour les frères Hazard, aussi complices sur le terrain qu'en dehors, et véritables détonateurs de cette sélection.

"Je suis content des buts que l'on marque Thorgan et moi, Romelu (Lukaku) fait partie de la famille aussi, donc c'est bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, c'est bien pour le groupe", s'est enthousiasmé Eden Hazard dans des propos accordés à La Chaîne L'Equipe.

"Un bon match, une très belle première mi-temps. Une deuxième un peu moins bonne, mais on prend les trois points, d'une belle manière. À nous de gagner le dernier match. On était déjà qualifiés, l'objectif, c'était d'être 1ers, pour éviter un peu plus de voyage à l'Euro. Voilà, c'est chose faite. J'espère qu'il va y avoir une belle fête mardi, avec un beau match, tout en respectant l'adversaire (Chypre), faire un beau match pour les fans", a conclu l'attaquant du .