Belgique, Hazard : "100 c'est un super beau chiffre"

Auteur d'un doublé lors de la victoire contre la Russie, l'ailier de Chelsea va connaître sa 100ème sélection avec les Diables Rouges dimanche.

La a assuré pour son premier match de qualification pour l' . Emmené par un grand Eden Hazard, auteur d'un doublé, les Diables Rouges se sont fait peur quelques minutes suite à une très grosse erreur de Thibaut Courtois mais ont ensuite géré la rencontre d'un main de fer contre la . En zone mixte, le capitaine de la Belgique n'a pas caché sa satisfaction après cette entrée en lice réussie, des propos relayés par L'Equipe.

"D'abord, c'était un bon match. Le plus important était de bien entamer la campagne qualificative. C'est ce que l'on a fait. Le coach et les joueurs sont contents. La qualification n'est pas toute tracée. C'est sûr que l'on entame cette campagne de la meilleure des manières. On se l'était dit entre nous. C'était le match le plus compliqué avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes (Écosse, Chypre, Saint-Marin, Kazakhstan)", a constaté Eden Hazard.

"On a la qualité pour faire deux équipes"

"On ne dit pas que l'on va se qualifier. mais on est confiants. Bon, ce ne sera pas facile à Chypre (dimanche). Mais si on joue avec la même mentalité qu'aujourd'hui, en attaque comme en défense, on ira gagner là-bas. Ce sera une rencontre complètement différente. La Russie a fait une belle . On savait que si l'on mettait tous les ingrédients, on pouvait la battre", a ajouté l'attaquant de la Belgique.

Une victoire sans plusieurs cadres, mais l'ailier de estime que les Diables Rouges ont de quoi faire : "Les absents ? Oui, il y a des cadres. Mais on a répété que les autres joueurs sont bien intégrés. On a la qualité pour rester performants et faire deux équipes. Ceux qui ont joué ce soir (jeudi) nous l'ont démontré. Je pense notamment à Leander Dendoncker qui n'est pas n'importe qui. Quand tout le monde sera disponible, ce sera plus difficile pour certains de jouer. Mais on est sûr qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce qui est bien au sein de ce groupe".

Eden Hazard est fier d'atteindre le cap des 100 sélections avec la Belgique : "Ma 100ème dimanche ? C'est un super beau chiffre. Sans la victoire, cette centième serait gâchée. Mais, à 28 ans, c'est une super belle récompense. Cela prouve que je me donne à fond depuis quelques années et que je trouve du plaisir à évoluer en sélection. je ne me donne aucune limite. Je n'ai pas envie de faire de mauvais matches. Si la nouvelle génération pousse, on s'arrêtera. Mais on en est encore loin. Je suis pour l'instant dans la pleine force de l'âge".