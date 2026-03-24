Belgique, Garcia : « De Bruyne ? Ce n'est pas si grave qu'il ait été blessé pendant des mois. C'est un génie sur le terrain. »

Le sélectionneur de laBelgique, Rudi Garcia, s'est exprimé lors d'une interview accordée à Ligue1+, au cours de laquelle il a évoqué la longue période d'absence et la grave blessure qui a frappé l'une des stars et des piliers de la sélection des Diables Rouges, à savoir Kevin De Bruyne.

Tout d'abord, il a souligné l'importance d'un joueur de son calibre : « C'est un joueur incroyable. Il nous a portés pendant les qualifications. J'ai travaillé avec plusieurs joueurs de ce type au cours de ma carrière : Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Il appartient à la lignée des géants. Il sait marquer, il sait faire des passes décisives. C'est un joueur qui n'a pas besoin de porter le brassard de capitaine car c'est un génie sur le terrain. »

Il a ensuite décrit son état physique : « Ce n’est pas si grave qu’il ait été blessé pendant des mois. Il a 34 ans et j’espère que cette pause lui permettra de retrouver son meilleur niveau et d’être au top de sa forme pour la Coupe du monde. Il peut nous mener loin. »

Enfin, il a évoqué son attachement au maillot de l’équipe nationale belge : « Lors du dernier match de la Ligue des Nations contre Israël, aucun des grands noms ne voulait venir jouer pour la Belgique. Aujourd’hui, en revanche, ils reviennent avec le sourire. Lorsque nous nous sommes qualifiés contre le Liechtenstein, Kevin a enfilé le maillot et a traversé le terrain avec ses béquilles pour fêter la qualification avec ses coéquipiers. »