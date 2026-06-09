Belgique - Égypte : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir





Le coup d’envoi de la rencontre Belgique - Égypte sera donné le 15 juin 2026 à 20 h GMT (16 h EST).

Comment regarder le match Belgique - Égypte avec un VPN

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Belgique vs Égypte : contexte de la rencontre

À Seattle, les deux formations, désireuses de bien lancer leur compétition dans l’un des groupes les plus relevés du tournoi, abordent ce rendez-vous avec la plus grande détermination. Sous la conduite de Rudi Garcia, la Belgique misera sur un jeu fluide et des transitions rapides pour s’imposer sur la plus grande scène du football, portée par une génération dynamique menée par Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Loïs Openda. Sur leur route se dresse toutefois une Égypte disciplinée et tenace, façonnée par Hossam Hassan. Son organisation pragmatique, son travail collectif infatigable et la menace permanente de contre-attaque incarnée par Mohamed Salah font des Pharaons un adversaire redoutable. Dans l’écrin moderne du Lumen Field de Seattle, réputé pour son acoustique impressionnante, la ferveur des supporters locaux et sa vue dégagée sur le centre-ville, la rencontre s’annonce comme un temps fort de cette première journée.

Avec des adversaires redoutables comme l’Iran et la Nouvelle-Zélande également en lice dans le Groupe G, aucune des deux formations ne peut se permettre de trébucher d’entrée. La Belgique verra ce match comme une occasion de renforcer sa réputation parmi l’élite mondiale, de se rapprocher de la réitération, voire du dépassement, de sa troisième place historique de 2018, et de mettre en avant la maturité tactique d’un effectif qui a évolué depuis la génération dorée. De son côté, l’Égypte entend enfin briser le plafond de verre qui l’a trop longtemps retenue et passer pour la première fois de son histoire le cap du premier tour. Sous les projecteurs de la côte nord-ouest du Pacifique, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde se feront irrémédiablement sentir. La discipline tactique, la gestion du groupe et la capacité à s’adapter aux règles strictes de la FIFA en matière de remplacements en cours de jeu pourraient bien s’avérer décisives pour décrocher cette précieuse victoire initiale.

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Le chemin vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

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La transition continentale en douceur de la Belgique

La Belgique a validé son billet pour le tournoi en signant un parcours de qualification impeccable et sans défaite, qui lui a facilement assuré la première place de son groupe de l’UEFA. Si l’ère de la célèbre « génération dorée » s’est officiellement clôturée, le groupe a su intégrer avec fluidité un souffle nouveau et explosif à son effectif sans rien perdre de sa compétitivité. Les Diables Rouges ont imposé leur loi sur chaque rencontre grâce à un pressing haut ultra-fluide qui a réduit leurs rivaux continentaux au rôle de simples spectateurs.

Le principal catalyseur de leur parcours de qualification a été une attaque de transition d’une rapidité dévastatrice, associée à un milieu de terrain stable, animé par la vision intemporelle de Kevin De Bruyne. Devant, l’accélération foudroyante de Jérémy Doku et la finition clinique de Loïs Openda ont régulièrement déchiré les défenses adverses. En engrangeant le maximum de points à domicile à Bruxelles comme lors de déplacements périlleux à travers l’Europe, les Diables Rouges ont confortablement validé la première place de leur groupe avec plusieurs journées d’avance, prouvant que leur identité tactique moderne est prête pour la grande scène.

La campagne africaine magistrale de l'Égypte

L’Égypte a validé son billet pour l’Amérique du Nord grâce à une campagne maîtrisée de bout en bout lors des phases de qualification de la CAF. Sous la houlette inspirante de Hossam Hassan, les Pharaons ont rapidement pris les commandes de leur groupe et n’ont jamais relâché leur emprise, transformant leurs matchs à domicile en véritables forteresses et gérant avec maturité les ambiances hostiles à l’extérieur.

La clé de leur succès ? Un équilibre parfait entre une solidarité défensive de fer et des contres-attaques verticales et fulgurantes. Tandis qu’un bloc défensif résilient étouffait systématiquement les initiatives adverses, le groupe passait à la vitesse supérieure avec une rapidité effrayante pour alimenter son attaque d’élite. Mohamed Salah a une nouvelle fois porté les rêves d’une nation sur ses épaules, endossant le rôle de moteur créatif et de meilleur buteur tout au long du parcours qualificatif. Grâce à ce mélange de talent individuel et de rigueur collective, les Pharaons ont largement dominé leur groupe et décroché leur billet pour le Canada, impatients de prouver à la planète foot la valeur de cette génération.

Belgique vs Égypte : actualités des équipes

Actualités de l'équipe de Belgique

Les Diables Rouges ont rejoint leur camp de base avec la confiance sereine d’une campagne de qualification continentale conclue sans défaite, marquant ainsi l’aube d’une nouvelle ère. Le sélectionneur Rudi Garcia a finalisé un groupe de 26 joueurs à la fois dynamique et expérimenté, qui marie à la perfection savoir-faire légendaire et talent émergent. L’ambiance au sein du camp reste très soudée, les schémas tactiques semblant être une seconde nature sur le terrain d’entraînement. La grande nouvelle pour la Belgique est la condition physique irréprochable de son meneur de jeu, garantissant que la colonne vertébrale de l’équipe fonctionne à son maximum pour le match d’ouverture.

Loïs Openda devrait mener l’attaque, tandis que l’ailier explosif de Manchester City, Jérémy Doku, s’apprête à semer le chaos sur le flanc gauche grâce à ses accélérations fulgurantes. L’incontournable Kevin De Bruyne prendra place dans l’entrejeu pour dicter le tempo. En défense, le Gunner Gabriel Magalhães, sélectionnable grâce à ses origines, devrait animer la charnière à quatre aux côtés de Wout Faes, tandis que Koen Casteels gardera les cages en tant que numéro un incontesté.

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Actualités de l'équipe d'Égypte

Les Pharaons ont posé leurs valises à Seattle avec la ferme intention de confirmer leur suprématie continentale, portée par un parcours de qualifications africaines mené d’une main de maître. Le sélectionneur Hossam Hassan a finalisé une liste de 26 joueurs rigoureusement sélectionnés, s’appuyant sur un noyau redoutable de stars européennes expérimentées et sur l’élite des géants du championnat du Caire. Après un travail acharné pour peaufiner sa cohésion défensive, le groupe aborde la rencontre avec un atout majeur : son talisman emblématique est cette fois à 100 % de ses capacités, libéré des blessures qui avaient entaché ses précédentes participations au tournoi.

Mohamed Salah, valeur sûre sur l’aile droite, devra animer le jeu et conclure les actions pour son équipe nationale. Il sera épaulé dans une ligne d’attaque redoutable par l’avant-centre Mostafa Mohamed et le second attaquant Omar Marmoush. Au milieu de terrain, l’infatigable Marwan Attia apportera sa solidité défensive pour assurer l’équilibre du secteur, tandis que l’expérimenté Ahmed Hegazi mènera une arrière-garde décidée, juste devant le gardien vétéran Mohamed El Shenawy.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Rudi Garcia (Belgique)

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Tacticien moderne et très expérimenté, Rudi Garcia a apporté une flexibilité tactique et une intensité verticale à une équipe nationale belge qui navigue dans la vie après sa célèbre génération dorée. Forts de son analyse précise et de ses titres acquis dans le football de club, il a redynamisé les Diables Rouges, les éloignant d’un jeu de possession lent au profit d’une transition rapide et intense, parfaitement adaptée à la nouvelle génération de talents belges.

Sur le plan tactique, il applique une philosophie fluide et agressive, axée sur un pressing intense et une progression verticale immédiate. Son système hautement adaptable oscille entre un 3-4-2-1 et un 4-2-3-1, s’appuyant sur des milieux centraux techniques capables de relancer vite les offensives après la perte du ballon. Il rejette les phases de possession stériles et exige que ses joueurs frappent rapidement vers l’espace derrière la défense adverse, déjouant les lignes par des passes immédiates. Son principal défi à Seattle consistera à protéger sa défense haute contre les contres-attaques éclair d’équipes d’élite capables d’exploiter les intervalles laissés par ses latéraux avancés.

Hossam Hassan (Égypte)

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Figure légendaire du football africain, Hossam Hassan apporte à l’Égypte une immense passion, une discipline de fer et une forte motivation psychologique. Ce tacticien charismatique a instauré une conviction collective inébranlable et une rigueur structurelle au sein de son effectif, s’attirant les éloges pour sa capacité à façonner une équipe engagée capable de bousculer les meilleures nations.

Il adopte un 4-3-3 compact ou un 4-1-4-1 solide, fondé sur une discipline de position rigoureuse, une couverture zonale stricte et un travail défensif intense des milieux pour étouffer la créativité adverse. Une fois le ballon récupéré, son équipe lance des transitions immédiates et chirurgicales, évitant les phases de construction trop longues pour projeter aussitôt ses ailiers de classe mondiale dans les espaces libres. Son principal objectif pour ce match d’ouverture sera de neutraliser le secteur créatif belge, de préserver l’intégrité de son bloc défensif et de tirer parti de la menace constante représentée par Mohamed Salah en contre-attaque pour décrocher un résultat historique.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de la Belgique pour la Coupe du monde

Gardiens : Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Milieux de terrain : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaquants : Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Sélection égyptienne pour la Coupe du monde

Gardiens : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Défenseurs : Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Milieux de terrain : Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed « Zizo », Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan « Trezeguet », Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaquants : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

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Les affiches à suivre Belgique - Égypte

Romelu Lukaku vs Mohamed Abdelmonem : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Le buteur belge, dont les records et le physique imposant font de lui le pivot de l’attaque des Diables Rouges, s’appuie sur sa puissance, son explosivité face au but et ses mouvements perpétuels dans la surface. Le stoppeur des Pharaons devra utiliser sa vitesse de récupération, son timing et ses tacles agressifs pour ne laisser au buteur aucun espace où se démarquer et armer sa frappe.

Jérémy Doku face au bloc défensif bas de l’Égypte : Doku aborde le tournoi en tant que catalyseur créatif incontesté de la Belgique et relais offensif dynamique sur l’aile. Il cherchera à créer des situations de 1 contre 1 sur les ailes, comptant sur son dribble de classe mondiale, ses feintes explosives et son accélération fulgurante pour engager les arrières latéraux et transpercer la défense adverse. Pourra-t-il déstabiliser un bloc bas compact, guidé par Mohamed Hany et soutenu par un milieu de terrain solide, qui vit de la frustration des ailiers de classe ?

Kevin De Bruyne vs Marwan Attia : le duel tactique au cœur du milieu de terrain. Attia, infatigable sentinelle et cerveau tactique des Pharaons, se distingue par son endurance, ses interceptions millimétrées et sa résistance au pressing, afin de protéger sa défense à quatre. De Bruyne, lui, devra imposer le tempo offensif des Diables Rouges depuis son poste de milieu offensif, en exploitant ses centres dans les demi-espaces, ses percées puissantes et sa vision de jeu inégalée pour déstabiliser Attia et lancer les transitions verticales belges vers le dernier tiers.

Actualités des équipes et compositions

La Belgique, dirigée par Rudi Garcia, aborde la Coupe du monde sans blessure ni suspension connue à ce stade. Aucune composition probable n’a encore été dévoilée, mais des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles seront confirmées.

Côté égyptien, le sélectionneur Hossam Hassan n’a pas encore dévoilé son onze de départ, et aucune information n’a filtré concernant d’éventuelles blessures ou suspensions parmi les Pharaons. De nouvelles informations sont attendues dans les jours qui précèdent la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Belgique affiche un état de forme éclatant, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Les Diables Rouges ont récemment dominé la Tunisie 5-0 le 6 juin, après s’être imposés 2-0 sur la pelouse de la Croatie le 2 juin. Auparavant, ils avaient battu les États-Unis 5-2 et le Liechtenstein 7-0 en qualifications, seul un match nul 1-1 face au Mexique venant légèrement ternir cette série. Au total, les Diables Rouges ont inscrit 15 buts et n’en ont concédé que deux au cours de cette série.

Les Pharaons affichent un bilan plus contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Ils ont récemment chuté 2-1 face au Brésil le 6 juin, après avoir battu la Russie 1-0 le 28 mai. Un 0-0 contre l’Espagne en mars a révélé leur solidité défensive, tandis qu’une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite plus tôt dans la saison a confirmé leur potentiel offensif. Les Pharaons ont gardé leurs cages inviolées à deux reprises durant cette série.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 18 novembre 2022 : l’Égypte s’est imposée 2-1 lors d’un match amical. Auparavant, la Belgique avait dominé 3-0 en juin 2018, également en rencontre amicale. La seule autre affiche documentée remonte à février 2005, quand l’Égypte avait battu les Belges 4-0 au Caire. Sur les trois confrontations répertoriées, chaque équipe a donc remporté une victoire lors des deux dernières sorties, la Belgique ayant toutefois signé le résultat le plus large lors du match de 2018.

Classement

Dans le groupe G de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Belgique aborde la rencontre en tête du classement, tandis que l’Égypte occupe la deuxième place.