Belgique, Eden Hazard : "Le burger, c'est ce qui fait ma légende avec les Diables"

Le capitaine des Diables Rouges est revenu sur l'anecdote de l'hamburger mangé après avoir été remplacé. Une image qui avait fait le tour du monde.

Capitaine de la et star adulée par ses supporters, Eden Hazard est incontournable chez les Diables Rouges. Pourtant, le très talentueux ailier de n'a pas connu des débuts idylliques avec sa sélection nationale. Alors qu'il peinait à s'imposer comme titulaire malgré son talent certain, en 2012, Eden Hazard avait beaucoup fait parler de lui en quittant le stade pour aller manger un hamburger après avoir été remplacé lors d'une rencontre internationale.

Dans une interview accordée à la RTBF, Eden Hazard s'est remémoré l'anecdote de l'hamburger après le match contre la : "C’était de l’andalouse, ça a toujours été ma sauce préférée. J’ai quelques pots à Londres, je demande à maman de m’en ramener chaque fois qu’elle vient (sourire). Ce soir-là, j’ai fait une connerie. L’histoire du hamburger : On en parle, on en rigole, c’est entre guillemets ce qui fait ma légende avec la sélection".

"Je vais continuer tant que Courtois continuera"

Eden Hazard va vivre sa 100ème sélection face à Chypre mais ne se fixe pas de limite avec les Diables Rouges : "Je ne me fixe pas un objectif. J’ai toujours dit que je voulais jouer tant que mon corps ne dira pas stop. Ce sera aussi lié à la nouvelle génération. Si je vois qu’il y a un joueur à ma place, je le laisserai jouer. J’espère que ça arrivera. C’est ce qui fait le football : les plus vieux arrêtent, les plus jeunes poussent".

"Quand je suis arrivé, j’ai sûrement poussé des gens vers la sortie. Aujourd’hui, je suis toujours jeune. De par son poste, je pense que Courtois battra le record. Surtout s’il joue jusqu’à 38 ans par exemple. Je ne sais pas, il va peut-être faire une Buffon, jouer jusqu’à 40 ans. Je vais essayer de continuer tant que Thibaut continuera (sourire)", a ajouté l'attaquant de Chelsea.

Eden Hazard est revenu sur son pire match en sélection nationale : "Contre le pays de Galles à l’Euro 2016. Avec l’équipe qu’on avait, même s’il y avait plusieurs blessés, on se dit qu’on devait aller en ½ finale. En plus, c’était en , juste à côté de chez nous, les supporters étaient là. C’était un moment difficile. La ½ finale perdue au Mondial contre la France, là tu te dis que c’est du 50/50. Vu les joueurs qu’ils ont, ils sont peut-être meilleurs que nous".