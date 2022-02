Belgique : Dries Mertens pas inquiet pour Eden Hazard

C'est peu dire que la saison actuelle est jusqu'à présent compliquée pour Eden Hazard, sous la tunique du Real Madrid.

L'ailier belge n'a guère la confiance de Carlo Ancelotti, lequel ne s'en cache d'ailleurs pas. Le technicien italien préfère largement aligner le virevoltant Vinicius Jr à gauche aux côtés de Karim Benzema, reléguant Hazard sur le banc.

Malgré cela, l'ancien lillois bénéficie toujours de la confiance de Roberto Martinez avec la Belgique, lui qui en fait son capitaine en sélection.

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, Dries Mertens a tenu à se montrer rassurant sur les suite des événements pour son coéquipier. "Je pense que je dois appeler Ancelotti parce que ce n'est pas juste", a-t-il d'abord plaisanté.

Avant de poursuivre : "Je rigole mais Eden est très fort et mentalement il est solide. Malheureusement il a un joueur à sa place qui fait de très bons matchs mais les grands joueurs reviennent toujours. Je suis sûr qu'il va recommencer à jouer."

Pour l'heure, Hazard ne compte que dix apparitions en Liga et une seule en Ligue des champions (lors de la défaite face au Sheriff Tiraspol) et n'a toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la saison.