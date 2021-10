Belgique : Domenech voit Thierry Henry succéder à Roberto Martinez

Entraîneur des attaquants au sein du staff de Roberto Martinez, Thierry Henry pourrait bien se voir confier la sélection, selon Raymond Domenech.

Qui sera le prochain sélectionneur de la Belgique, en particulier si Roberto Martinez décide de prendre en mains la destinée du Barça en cas de départ de Ronald Koeman ?

Raymond Domenech, lui, a sa petite idée : Thierry Henry. Sollicité par la RTBF à quelques jours du choc entre la Belgique et la France en demi-finales de la Ligue des Nations, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est montré très positif à propos de la suite de la carrière sur un banc de son ancien joueur.

"Titi a eu des déboires dans certaines équipes parce qu’il est fait pour le très haut niveau, a-t-il estimé. Son discours passe bien avec des garçons comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku. Il parle d’égal à égal. Avec les autres il n’a pas trouvé la psychologie. Au côté de Roberto Martinez il a déjà appris pas mal de choses, je le vois bien comme son successeur à la tête de votre équipe."

"N'Golo kanté est le meilleur milieu défensif du monde actuellement"

Dans le même temps, Domenech s'est prêté au jeu des comparaisons entre les deux formations, qui s'affronteront jeudi soir à Turin. Avec un léger penchant pour les Tricolores, notamment au poste de gardien : "Lloris, parce que, affectivement, je le connais. Mais au niveau des qualités… Ce que fait Courtois en club c’est la catégorie au-dessus".

Au poste de latéral droit, ce sera "Pavard, parce qu’il est plus discret" et comme milieu récupérateur, "Kante. Il est le meilleur milieu défensif au monde actuellement".

Plus haut dans l'entrejeu en revanche, place à Kevin de Bruyne plutôt que Paul Pogba, le Mancunien faisant son retour en sélection après avoir déclaré forfait en septembre. "Je dirai De Bruyne. Pas pour la qualité du jeu mais parce que Pogba n’est pas dans l’efficacité. De Bruyne oui."

En pointe, le choix est également très difficile entre Romelu Lukaku et Karim Benzema, même si là encore, le coeur de l'ancien sélectionneur penche pour la France. "J’aime bien Karim mais… Ce sont des rôles différents. Les deux marquent mais dans des registres différents. Affectivement je dirais Karim mais dans le jeu, ce que fait Lukaku dans une équipe, c’est impressionnant. Karim aussi, mais dans un registre différent".

Enfin pour le reste de l'attaque, ce sera du bleu également. Griezmann ou Hazard ? "Ça dépend de quel Eden Hazard on parle. Si c’est le grand Eden Hazard il peut passer devant, mais depuis quelques années, Griezmann est au top". Et enfin, le choix entre Kylian Mbappé et Jérémy Doku s'est fait rapidement. "Mbappé est au-dessus ! Il est déjà champion du Monde, champion avec le PSG, meilleur buteur tous les ans, il est au-dessus de tout le monde à l’heure actuelle".