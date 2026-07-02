« Beir Roshen » l’appelle… Un destin sombre hante Ronaldo en cette nuit de Coupe du monde !

Les espoirs des stars de la Ligue Roshen se sont progressivement évanouis. Pourtant, la plupart d’entre elles avaient brillé lors de la phase de groupes, permettant à 18 joueurs du championnat de se qualifier, sous la conduite du Portugais Cristiano Ronaldo et de l’Algérien Riyad Mahrez.

Sept d’entre eux ont été éliminés dès la phase de groupes : l’Uruguayen Darwin Núñez (Al-Hilal), le Turc Merih Demiral (Al-Ahly), l’Irakien Ali Jassim (Al-Najma) et le Jordanien Ali Al-Azayza (Al-Shabab), entre autres.

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Sans oublier l’Écossais Jack Hendry, défenseur d’Al-Ittifaq, le joueur d’Abha Jorien Gari, représentant de Curaçao, ainsi que le Panaméen Orlando Mosquera, gardien d’Al-Fayha.

Dès les seizièmes de finale, la vague d’éliminations a de nouveau frappé les stars de Roshen, avec quatre départs supplémentaires : l’Ivoirien Franck Kessié, ex-pépite d’Al-Ahli, battu par la Norvège (1-2).

Sans oublier le trio sénégalais composé d’Édouard Mendy (Al-Ahly), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Sadio Mané (Al-Nassr).

Alors que les seizièmes de finale se poursuivent, la légende Ronaldo redoute de connaître le même sort lorsque le Portugal affrontera la Croatie vendredi matin, dans un match sans appel.

«El Don» rêve de poursuivre son parcours pour conquérir enfin le titre qui lui a échappé lors de ses cinq précédentes participations, cette édition étant vraisemblablement sa dernière sur la scène internationale.