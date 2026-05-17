Invité dimanche de l’émission « Goedemorgen Eredivisie », Mario Been a adressé un message sans concession au Feyenoord, pourtant deuxième de la Vriendenloterij Eredivisie et qualifié pour la Ligue des champions. L’analyste a surtout pointé la politique de recrutement menée par le directeur technique Dennis te Kloese, également présent sur le plateau.

« Vous avez très bien commencé la saison, c’est incroyable. Mais un entraîneur dépend de son effectif. Qu’il n’y ait aucun malentendu là-dessus. Et si tout le monde était resté en forme, vous auriez eu une équipe correcte », analyse Been au sujet du précédent exercice des Rotterdamois.

Te Kloese, qui quitte De Kuip, ne partage pas cet avis : « C’est un peu plus qu’une simple bonne équipe, Mario. Avec quinze internationaux, on fait plus que ça. »

Il critique ensuite sévèrement les recrues estivales : « Quand on fait venir Diarra de Turquie, un joueur que tous les grands clubs laissent de côté, et qu’on recrute Tengstedt et Borges pour plus de 20 millions d’euros, quelque chose n’a pas fonctionné. Ces trois joueurs n’ont pratiquement pas joué à Feyenoord. »

« Quand il y avait une blessure, l’équipe s’affaiblissait immédiatement », tranche l’ancien joueur du Feyenoord. « D’ailleurs, au match d’ouverture, quand Borges, recruté pour neuf ou onze millions d’euros, est descendu de l’hélicoptère, je me suis dit : “Incroyable, on va enfin voir un grand joueur.” »

Hans Kraay junior cherche alors à savoir qui a conseillé à Te Kloese de recruter Borges, mais le dirigeant de Feyenoord refuse de dévoiler ses sources : « Il ne s’agit pas d’un joueur en particulier, ni de savoir qui a donné ce conseil. Ce serait trop facile. »

Been constate que l’entrée en jeu de joueurs comme Borges n’a pas fait progresser Feyenoord. « On peut l’analyser sous tous les angles, je ne l’ignore pas. D’autres éléments sont arrivés avant Borges. Il est trop simple de penser que dix transferts aboutiront à dix succès. On peut aussi citer Read, Targhalline et Hadj Moussa, arrivés gratuitement, ou encore Ueda, que peu de gens croyaient capable de marquer 25 buts », conclut Te Kloese en réponse à son voisin de table.