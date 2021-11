Beckham fait le ménage : dix joueurs dégagés à l'Inter Miami

Le fils de Phil Neville, entraîneur de l'équipe, Harvey, a été promu dans l'équipe première de l'Inter Miami, selon un rapport du tabloïd britannique The Sun.

En plus des 10 joueurs évincés, l'ancien joueur de Stoke City Brek Shea et le milieu de terrain Indiana Vassilev, prêté par Aston Villa, sont en fin de contrat et pourraient également partir, selon The Sun.

Harvey Neville a fait bonne impression au club frère de l'Inter Miami, Fort Lauderdale, et est maintenant prêt à monter en grade, a déclaré l'entraîneur Phil Neville à SunSport :

"Il s'est bien débrouillé et même s'il a encore beaucoup de développement à faire, il fait partie d'un groupe de huit à dix joueurs que nous voulons impliquer dans l'équipe MLS.

"Il est encore jeune. Il y a des hauts et des bas et de nombreux défis à relever, mais il doit simplement garder son attitude.

"Nous sommes un club qui a besoin de produire ses propres joueurs et nous voulons que ce groupe soit sur le terrain dès que possible", a déclaré Neville.

Chris Henderson, le responsable du football de l'Inter, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que l'équipe mise sur le sang neuf pour mieux affronter la prochaine saison.

L'article continue ci-dessous

"Je suis très enthousiaste parce que Phil Neville est excellent dans le travail avec les jeunes joueurs, l'un des meilleurs que j'ai vu sur le terrain", a déclaré Henderson.

"Je pense que ça va être une opportunité. Avec ce à quoi nous avons affaire dans les deux prochaines années, nous allons devoir nous appuyer sur la jeunesse et développer ces joueurs."

"J'ai l'impression que nous avons maintenant des processus qui sont en place et qui n'étaient pas en place quand je suis arrivé", a déclaré Henderson. "C'est ce qui va nous donner les bases d'un succès durable et à long terme. Nous travaillons assidûment à l'amélioration de l'équipe."