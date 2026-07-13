Jordan Pickford, le gardien de l’Angleterre, a affirmé que la demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre Lionel Messi serait un moment particulier pour lui, tout en soulignant que l’Argentine ne se résume pas à son capitaine, mais possède un effectif solide et complet.

Selon le quotidien espagnol Marca, le gardien anglais s’est exprimé deux jours avant la demi-finale face à l’Argentine, évoquant la force de Lionel Messi et d’Emiliano Martínez, ainsi que la polémique entourant la rencontre et l’éventualité d’une séance de tirs au but.

À propos de l’adversaire, Pickford a déclaré : « Ce serait formidable de battre Messi pour la première fois, mais cela concerne l’équipe tout entière et pas seulement Messi. C’est une grande équipe. »

Interrogé sur la polémique qui accompagne la rencontre, il a coupé court : « Ce n’est qu’un match de football, et j’espère que les supporters le vivront avec enthousiasme. »

Interrogé sur Emiliano Martínez, il a confié : « Je me souviens de lui depuis son passage à Arsenal ; c’est un excellent gardien. »

À propos de Messi, il a déclaré : « On ne peut pas se concentrer uniquement sur Leo, mais il a marqué beaucoup de buts au cours d’une carrière exceptionnelle, et ce sera un moment spécial pour moi de l’affronter, moi qui le regarde jouer depuis que je suis tout petit. »

Il a poursuivi en évoquant les qualités du capitaine argentin : « Nous savons tous à quel point Messi est bon, mais nous savons aussi à quel point la sélection argentine est forte en tant qu’équipe. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur Messi ; nous devons être attentifs à leurs autres points forts et essayer d’exploiter toute faiblesse que nous pourrions repérer. »

Il conclut en évoquant la possibilité d’un penalty face à Messi : « S’il y a une faute sifflée, je ne crois pas que Messi sera affecté par ses deux échecs contre l’Égypte et l’Autriche dans ce tournoi, car personne n’est à 100 % au moment de frapper. »