Beckenbauer : "Ter Stegen se rapproche du niveau de Neuer"

Le Kasier Franck juge que Marc André Ter Stegen, le dernier rempart du Barça, n'a plus grand-chose à envier à Manuel Neuer.

De longues années durant, le poste de gardien numéro un en ne faisait objet d'aucun débat. Manuel Neuer semblait indiscutable à son poste, et personne ne paraissait pas en mesure de contester son statut de titulaire. Mais, ça c'était avant. Aujourd'hui, et au gré des excellentes prestations de Ter-Stegen avec le Barça ainsi que du déclin du portier bavarois, les discussions sont légion outre-Rhin au sujet de celui qui devrait garder la cage de la Mannschaft.

Joachim Low, le sélectionneur, continue contre vents et marrées de faire confiance à Neuer. Cependant, son choix ne fait pas l'unanimité et beaucoup sont en train de militer pour qu'il y ait passation de pouvoir. C'est le cas notamment de Franz Beckenbauer, l'une des grandes figures du football allemand.

"Ter Stegen ne baisse pas les bras"

"Ter Stegen a beaucoup rattrapé son retard, mais il a bénéficié de la blessure de Manuel Neuer, a déclaré le Kaiser dans une interview accordée à Sky Sport News lors d'un événement de ski à Ellmau, en Autriche. Neuer se ressaisira pour être le numéro un, je lui fais confiance, mais Ter Stegen ne baissera pas les bras."

International depuis 2012, Ter Stegen totalise 22 apparitions avec les quadruples champions du monde.

Par ailleurs, celui qui a été champion du monde à la fois comme joueur et comme sélectionneur a aussi donné son avis à propos de l'éviction du trio Muller, Hummels et Boateng. Pour lui, il s'agit d'une éviction temporaire : "Je pense qu'il s'agit d'une non-convocation provisoire. On va observer comment les garçons vont réagir, et si besoin on fera de nouveau appel à leurs services".