« Ce sont deux garçons qui peuvent nous apporter, et vont nous apporter, une autre dimension ici, ils l’ont montré aujourd’hui », a salué l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, au micro de Sky, à propos des deux joueurs exceptionnels lors de la victoire à domicile 2-0 contre le Hambourg SV samedi soir.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas ont enthousiasmé pour leurs débuts en Bundesliga et apporté au BVB quelque chose qui avait souvent manqué récemment au Signal Iduna Park : du football spectaculaire. Mais pas seulement pour le spectacle, aussi au service du collectif et, pour l’ouverture de la Bundesliga, avec un vrai rendement. « L’effectif vous donne ce que beaucoup réclament peut-être aussi : des choses spectaculaires. Nous avons encore amélioré cela cette année. J’espère que ces garçons, qui sont très forts techniquement, montreront leurs qualités », avait déjà déclaré Kovac avant la rencontre, en formulant des attentes en ce sens.

Ce que le coach du BVB pourrait vouloir dire par cette autre dimension : les deux recrues grecques, arrivées chacune de championnats européens plus modestes, peuvent faire tout ce que l’ancien joueur du club et désormais actif à l’Ajax Amsterdam, Julian Brandt, peut faire, mais en y ajoutant une composante décisive. Konstantelias et Karetsas sont encore plus capables de faire la différence que Brandt, car ils savent mieux que lui créer du dynamisme à l’arrêt. Ils sont encore un peu plus entreprenants que leur prédécesseur allemand et possèdent cette qualité si importante, notamment dans les intervalles entre les lignes adverses, de provoquer eux-mêmes des impulsions à partir de rien afin de créer sans cesse de nouvelles situations de jeu.

BVB : à quel point Giannis Konstantelias a-t-il été bon contre le HSV ?

Durant les 45 premières minutes palpitantes contre le HSV, Karetsas et Konstantelias ont ainsi été, encore et encore, le pilier du jeu offensif de Dortmund. Le second a confirmé les bonnes dispositions qu’il avait déjà montrées lors de la Supercoupe contre le FC Bayern (1-2) le week-end dernier : la conduite de balle de Konstantelias dans les petits espaces à très haute vitesse est impressionnante, tout comme sa vivacité et sa fluidité dans les mouvements. À cela s’ajoute une grande agressivité sans ballon, démontrée samedi soir notamment par sa récupération au milieu de terrain, après environ une demi-heure de jeu, frénétiquement célébrée par le public.

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Le fait que Konstantelias ait inscrit, juste avant la pause, le but du score final de 2-0, fêtant ainsi dans le même temps ses débuts de buteur avec le BVB, a été la fameuse cerise sur le gâteau. « Première mi-temps au top, c’était parfait. Nous avons appliqué tout ce que nous voulions appliquer », s’est enthousiasmé le patron de la défense Waldemar Anton au micro de Sky à propos de la prestation d’ensemble de Dortmund en première période. Le but de Konstantelias est certes arrivé avec un peu de réussite, le ballon ayant été dévié par un défenseur hambourgeois, mais il respirait malgré tout la créativité, puisque l’international grec visait en réalité le premier poteau avec une finition en no-look.

Avec son esprit, Konstantelias est déjà en très bonne voie pour devenir le chouchou du public après seulement une centaine de minutes disputées sous le maillot noir et jaune. Et on imagine très bien comment il aurait pu poursuivre sur cette lancée dans les semaines à venir. Mais, dommage non seulement du point de vue du BVB, mais aussi de celui du spectateur neutre de Bundesliga, il est possible que nous ne le voyions plus, dans l’immédiat, virevolter aussi brillamment que pour sa première en championnat.

La recrue du BVB Giannis Konstantelias s’est-elle gravement blessée ?

« Bien sûr, nous devons être un tout petit peu prudents aujourd’hui sur ce que nous communiquons. Mais nous craignons bel et bien une blessure plus grave », a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, au micro de Sky, avant d’ajouter, interrogé sur l’éventualité d’une rupture des ligaments croisés pour Konstantelias : « Cette crainte existe. »

Kovac, frustré, est allé dans le même sens après la rencontre. « Là, il faut parler de quelque chose de plus important. Nous aurons l’examen dimanche. Mais, au moins, ce que le médecin m’a dit ne semble pas bon », a déclaré l’entraîneur du BVB.

Peu après avoir frôlé un deuxième but, Konstantelias s’est vraisemblablement blessé au genou sur un mouvement malheureux lors d’un duel. Il s’est d’abord écroulé au sol et, lors de son remplacement à la 54e minute, il donnait l’impression de redouter le pire. Si les craintes se confirmaient lors des examens plus poussés dimanche et que Konstantelias devait effectivement être absent pendant des mois, ce serait, après des débuts si prometteurs, un coup dur, tant pour lui-même que pour le BVB.

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La recrue à 26 millions d’euros a déjà plus que laissé entendre qu’il faisait significativement progresser le jeu offensif de Dortmund. Et qu’en son absence, celui-ci paraît bel et bien plus lent. Si le BVB n’a plus été aussi dominateur en seconde période, cela s’explique certes en partie par la nette montée en puissance des visiteurs hambourgeois. Mais, d’un autre côté, avec la sortie de Konstantelias, c’est aussi énormément de mobilité et d’inspiration qui ont quitté la pelouse.

« Quand Dortmund fait circuler de droite à gauche, joue dans les intervalles, vous courez d’abord beaucoup après le ballon, vous n’arrivez pas vraiment à entrer dans le pressing. C’était notre problème », a expliqué le capitaine du HSV Nicolai Remberg au micro de Sky, pour expliquer pourquoi son équipe avait eu si peu à opposer au BVB en première période.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas enthousiasment le BVB

Konstantelias a été, avec son compatriote Karetsas, l’élément le plus important des problèmes rencontrés par Hambourg. Car ce sont bien les deux nouveaux esprits créatifs qui ont sans cesse intelligemment permuté, qui ont maintenu le jeu dans les intervalles à un niveau extrêmement élevé grâce à leur parfaite maîtrise du ballon, en le rendant rapide et précis à la fois. « Brutal », a résumé Anton au sujet de la prestation des deux Grecs. « La mobilité qu’ils ont, le danger qu’ils représentent, c’est une très grande qualité à cet âge-là et c’est aussi ce dont nous avons besoin pour l’avenir. Je suis heureux de les avoir avec nous. »

Il n’y a pas que les supporters du BVB qui, après ces premières impressions du duo, trouveraient dommage que Karetsas doive désormais se passer pendant un certain temps de son partenaire idéal. Et du point de vue de Dortmund, une question urgente se pose : comment remplacer Konstantelias ? « J’ai eu énormément de peine pour le garçon. Depuis le premier jour, il a une présence formidable ici, aussi dans le vestiaire. Nous l’aimons déjà tous beaucoup. Quand on réalise ensuite une aussi bonne première mi-temps, qu’on doit sortir et qu’on redoute quelque chose de plus grave, c’est tout simplement incroyablement rageant », a souligné Book, qui avait suivi avec un visage soucieux la blessure du milieu offensif que lui et les autres dirigeants du club voulaient absolument recruter.

Samedi, Kovac a fait entrer le plus défensif Marcel Sabitzer à la place de Konstantelias, et l’Autrichien a, comme on pouvait s’y attendre, nettement manqué de l’esprit de son prédécesseur. En termes de profil pur, Samuele Inacio, qui a fait parler de lui contre le HSV après son entrée en jeu avec un rouge éclair et a dû rapidement quitter la pelouse, serait le remplaçant le plus naturel de Konstantelias. Mais on peut douter que ce grand talent de 18 ans soit déjà prêt à assumer ce rôle avec la constance nécessaire.

Jadon Sancho pourrait-il maintenant revenir encore une fois au BVB ?

Maximilian Beier est une alternative plus expérimentée, mais Kovac devrait alors déjà renoncer à son idée d’utiliser à l’avenir l’international allemand sur l’un des deux couloirs. Et ainsi, dans l’effectif, la place de Beier sur les ailes deviendrait vacante.

Quoi qu’il en soit, il est tout à fait envisageable que les têtes pensantes du recrutement recommencent à fumer dans les quelques jours restants avant la fermeture du mercato estival, mardi (1er septembre) à 20 heures. C’est aussi ce qu’a laissé entendre le directeur général sportif Lars Ricken : « Selon la gravité réelle de la blessure, nous orienterons nos prochaines étapes en conséquence. Mais une chose est sûre : dans les trois prochains jours, nous n’avons rien de prévu. »

Mais quelle aide de dernière minute pourrait éventuellement entrer en ligne de compte comme remplacement direct si les pires craintes concernant Konstantelias, que Ricken semblait lui-même envisager, venaient à se confirmer ?

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Said El Mala, le joueur prioritaire de Dortmund avant l’arrivée de Konstantelias, a prolongé au 1. FC Cologne et n’est plus disponible. Un autre nom pourrait désormais refaire surface : Jadon Sancho. L’Anglais serait une solution idéale, c’est un profil de joueur similaire à Konstantelias et il a, comme ce dernier et Karetsas, la qualité de créer du dynamisme à l’arrêt. Les spéculations sur un nouveau retour de Sancho au BVB ont été nombreuses ces dernières semaines et ces derniers mois, même si elles se sont naturellement estompées après les arrivées de Karetsas et Konstantelias.

À Dortmund, Sancho a en tout cas vécu les meilleures années de sa carrière jusqu’à présent. Et après la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur désormais âgé de 26 ans est toujours sans nouveau club et pourrait arriver libre. De ce point de vue, le risque serait donc limité, même si Sancho devrait accepter une nette baisse de salaire pour un troisième passage au Borussia. Et il reste aussi la question sportive : l’ancien super-talent peut-il encore retrouver un jour sa meilleure forme ? Ses prêts récents à Chelsea FC et à Aston Villa ont, comme on le sait, été largement décevants.