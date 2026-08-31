« Ce sont deux garçons qui peuvent nous apporter, et vont nous apporter, une autre dimension ici, ils l’ont montré aujourd’hui », a salué l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, au micro de Sky, au sujet des deux joueurs exceptionnels lors de la victoire 2-0 à domicile contre le Hamburger SV samedi soir.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas ont enthousiasmé pour leurs débuts en Bundesliga et ont apporté au BVB quelque chose qui avait souvent manqué ces derniers temps au Signal Iduna Park : du football spectaculaire. Mais pas seulement pour le spectacle, aussi au service du collectif et déjà payant pour le lancement de la Bundesliga. « L’effectif te donne ce que beaucoup réclament peut-être aussi : des choses spectaculaires. Nous avons encore amélioré cela cette année. J’espère que ces garçons, qui sont très forts techniquement, montreront leurs qualités », avait déjà expliqué Kovac avant la rencontre, formulant ainsi des attentes en ce sens.

Ce que l’entraîneur du BVB pourrait vouloir dire par cette autre dimension : les deux recrues grecques, qui arrivaient chacune de championnats européens plus modestes, savent faire tout ce que pouvait faire Julian Brandt, parti depuis et désormais actif à l’Ajax Amsterdam, mais y ajoutent une composante décisive. Konstantelias et Karetsas sont encore davantage des joueurs capables de faire la différence que Brandt, parce qu’ils peuvent créer du dynamisme à l’arrêt mieux que lui. Ils ont encore un peu plus d’initiative que leur prédécesseur allemand et possèdent cette qualité si importante, spécialement dans les intervalles entre les lignes adverses, de créer eux-mêmes des impulsions à partir de rien afin de générer sans cesse de nouvelles situations de jeu.

BVB : à quel point Giannis Konstantelias a-t-il été bon contre le HSV ?

Durant les 45 premières minutes exaltantes contre le HSV, Karetsas et Konstantelias ont ainsi été, à maintes reprises, le pilier du jeu offensif de Dortmund. Ce dernier a confirmé les belles promesses qu’il avait déjà montrées lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2) le week-end dernier : la conduite de balle de Konstantelias dans les petits espaces, à très haute vitesse, est impressionnante, tout comme sa vivacité et sa fluidité dans les mouvements. À cela s’ajoute un haut degré d’agressivité sans le ballon, qu’il a notamment démontré samedi soir avec son ballon récupéré au milieu de terrain après environ une demi-heure de jeu, célébré frénétiquement par le public.

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Que Konstantelias ait marqué juste avant la pause pour porter le score final à 2-0 et ainsi fêter dans le même temps ses débuts au but avec le BVB, c’était la fameuse cerise sur le gâteau. « La première mi-temps, c’était top, elle était parfaite. Nous avons mis en application tout ce que nous voulions mettre en application », s’est enthousiasmé le patron de la défense Waldemar Anton au micro de Sky au sujet de la prestation d’ensemble de Dortmund en première période. Le but de Konstantelias est certes arrivé avec un peu de réussite, le ballon ayant été dévié par un défenseur hambourgeois, mais il respirait malgré tout la créativité, puisque l’international grec avait en réalité visé le premier poteau sur une frappe sans regarder.

Avec son esprit, Konstantelias est déjà en très bonne voie pour devenir le chouchou du public après seulement environ 100 minutes sous le maillot noir et jaune. Et on imagine très bien comment il aurait pu poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines semaines. Mais, chose très regrettable non seulement du point de vue du BVB, mais aussi de celui du spectateur neutre de Bundesliga, il est clair depuis la fin d’après-midi de dimanche que nous ne verrons plus, pour le moment, Konstantelias virevolter aussi joliment que lors de sa première en championnat.

Combien de temps Giannis Konstantelias sera-t-il absent au BVB ?

Au lendemain du coup d’envoi de la Bundesliga, les dirigeants de Dortmund ont dû confirmer les pires craintes : Konstantelias a subi une rupture des ligaments croisés lors de ses débuts en championnat et sera donc absent pendant plusieurs mois. « Cette nouvelle nous touche beaucoup, car Giannis a déjà montré en très peu de temps pourquoi nous voyons en lui un excellent joueur pour le Borussia Dortmund », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. « Mais pour l’instant, son attention comme la nôtre se porte d’abord sur sa guérison. Giannis a tout notre soutien. »

L’inquiétude, qui se confirme désormais, de voir Konstantelias être privé de terrain jusqu’au printemps 2027 en raison de cette rupture des ligaments croisés, était déjà très présente samedi soir. « Là, on doit déjà parler de quelque chose de plus sérieux. Nous aurons l’examen dimanche. Mais au moins, ce que m’a dit le médecin ne sonne pas bien », pressentait déjà Kovac.

Peu après avoir manqué de peu son deuxième but, Konstantelias s’est blessé au genou sur un mouvement malheureux pendant un duel, s’est d’abord écroulé au sol et paraissait assez désespéré lors de son remplacement à la 54e minute. Après des débuts si prometteurs, sa longue absence est un coup dur, aussi bien pour lui-même que pour le BVB.

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La recrue à 26 millions d’euros a déjà plus que laissé entendre qu’elle faisait significativement progresser le jeu offensif du Borussia. Et que celui-ci paraît nettement plus lourd sans lui. Si le BVB n’a plus affiché la même domination en deuxième période, cela s’explique certes en partie par la nette montée en puissance des visiteurs hambourgeois. Mais d’un autre côté, avec la sortie de Konstantelias, c’est aussi énormément de mobilité et de fantaisie qui ont quitté le terrain.

« Quand Dortmund joue de droite à gauche, joue dans les intervalles, tu passes d’abord beaucoup de temps à courir après le ballon, tu ne parviens pas vraiment à entrer dans le pressing. C’était notre problème », a expliqué le capitaine du HSV Nicolai Remberg au micro de Sky, pour dire pourquoi son équipe avait eu si peu à opposer au BVB en première période.

Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas enthousiasment au BVB

Konstantelias a été, avec son compatriote Karetsas, l’élément le plus important des problèmes rencontrés par Hambourg, puisque ce sont les deux nouveaux esprits créatifs qui permutaient sans cesse intelligemment, qui maintenaient le jeu entre les lignes à un niveau extrêmement élevé grâce à leur parfaite maîtrise du ballon, en le rendant rapide et précis à la fois. « Brutal », a qualifié Anton la prestation des deux Grecs. « La mobilité qu’ils ont, à quel point ils sont dangereux, c’est une grande qualité à cet âge et nous en avons aussi besoin pour l’avenir. Je suis heureux que nous les ayons avec nous. »

Après ces premières impressions laissées par le duo, il n’y a sans doute pas que les supporters du BVB qui trouveront dommage que Karetsas n’ait désormais plus, pendant un certain temps, son partenaire idéal à ses côtés. Et du point de vue de Dortmund, une question urgente se pose : comment remplacer Konstantelias ? « Ça m’a énormément fait mal pour ce garçon. Depuis le premier jour, il a une présence formidable ici, y compris dans le vestiaire. Nous l’apprécions déjà tous énormément », a souligné le directeur sportif Ole Book, qui avait suivi avec une mine soucieuse la blessure du milieu offensif, que lui et les autres dirigeants du club voulaient absolument recruter.

Samedi, Kovac a fait entrer le plus défensif Marcel Sabitzer à la place de Konstantelias, et l’Autrichien a logiquement nettement manqué de l’esprit de son prédécesseur. En termes de profil pur, Samuele Inacio, qui a fait parler de lui contre le HSV après son entrée avec un rouge éclair et a dû rapidement quitter le terrain, serait le remplaçant prédestiné de Konstantelias. Mais on peut douter que ce grand talent de 18 ans soit déjà prêt avec le degré de maturité nécessaire pour cela.

Jadon Sancho pourrait-il maintenant faire son retour au BVB ?

Maximilian Beier est une alternative plus expérimentée, mais Kovac devrait alors déjà renoncer à nouveau à son plan consistant à utiliser à l’avenir l’international allemand sur l’un des deux côtés. Et la place de Beier pour les couloirs deviendrait alors vacante dans l’effectif.

Quoi qu’il en soit, il est tout à fait envisageable que les têtes pensantes du recrutement recommencent à chauffer dans les quelques jours restants avant la fermeture du mercato estival mardi (1er septembre) à 20 heures. C’est aussi ce qu’a laissé entendre le directeur général sportif Ricken, avant même que le diagnostic accablant ne soit officiel : « Selon la gravité réelle de la blessure, nous orienterons ensuite nos prochaines démarches. Une chose est sûre cependant : nous ne prévoyons rien dans les trois prochains jours. »

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Mais quelle aide de dernière minute pourrait éventuellement entrer en ligne de compte comme remplaçant direct de Konstantelias ? Said El Mala, le joueur souhaité par Dortmund avant l’opération Konstantelias, a prolongé au 1. FC Cologne et n’est plus disponible. Un autre nom pourrait désormais de nouveau s’imposer : Jadon Sancho. L’Anglais serait une solution prédestinée, c’est un type de joueur similaire à Konstantelias et il a, comme celui-ci et Karetsas, la qualité de créer du dynamisme à l’arrêt. Les spéculations sur un nouveau retour de Sancho au BVB ont été innombrables ces dernières semaines et ces derniers mois, même si elles se sont naturellement calmées après les arrivées de Karetsas et Konstantelias.

À Dortmund, Sancho a en tout cas vécu les meilleures périodes de sa carrière jusqu’ici. Et après la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur désormais âgé de 26 ans est toujours sans nouveau club, et pourrait donc arriver libre. De ce point de vue, le risque serait donc limité, même si Sancho devrait être prêt à consentir à une nette baisse de salaire pour un troisième passage au Borussia. Reste aussi la question sportive de savoir si l’ancien super-talent peut encore retrouver son meilleur niveau. Ses prêts récents à Chelsea et à Aston Villa se sont, comme on le sait, révélés largement décevants.

« Il n’y a guère de nom qui électrise davantage les gens à Dortmund que Jadon, c’est comme ça », a déclaré le patron du BVB Carsten Cramer dimanche soir sur Sky90, interrogé sur un possible retour de Sancho. « Cela a été le cas tout au long de la trêve estivale », a-t-il ajouté. Mais : « Nous ne commentons absolument aucun nom. »

Ce sera sans doute aussi le cas pour Nick Woltemade. Le Bild a rapporté dimanche que l’attaquant du DFB en crise rejouait un rôle dans les réflexions des dirigeants de Dortmund après le choc Konstantelias. Mais il est permis de douter que Newcastle United laisse partir aussi rapidement ce grand échalas si habile techniquement.