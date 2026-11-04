Le Portugais avait publiquement critiqué Michael Carrick dans le contexte de la crise inquiétante que traverse le club anglais historique. L’entraîneur l’avait alors relégué sur le banc lors du match de championnat contre l’AFC Bournemouth (0-3). Des rumeurs circulaient néanmoins sur un possible départ du meneur de jeu, dont le contrat expire cet été.

Après la victoire à couper le souffle contre la Roma (3-2), malgré un retard de 0-2, Fernandes a exprimé toute sa colère au micro d’Amazon Prime : « Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias, beaucoup de mensonges sur différentes choses qui se seraient passées dans ce club entre l’entraîneur et moi, par exemple que nous aurions eu une discussion pour mettre les choses au clair. Rien de tout cela ne s’est produit », a-t-il déclaré.

La décision de Carrick de l’écarter du onze de départ avait toutefois une autre raison. « L’entraîneur a décidé de me mettre sur le banc parce que je n’ai pas été performant, et c’est juste », a souligné Fernandes, avant d’ajouter : « Tout le monde avait le sentiment que c’était une sanction pour les propos que j’avais tenus et, si c’était le cas, c’était justifié. C’est l’entraîneur qui prend les décisions. Je dois les accepter et aller de l’avant. Cela ne change rien à la confiance que j’ai en lui. »

Fernandes compte parmi les meilleurs joueurs de United de ces dernières années. En mai dernier, incarnation du renouveau sous Carrick, il avait été élu meilleur joueur de Premier League. Depuis son arrivée pour la saison 2020/21, il a inscrit 112 buts et délivré 110 passes décisives en 340 matches officiels avec les Red Devils.

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Manchester United : le départ de Michael Carrick semblait déjà acté

Il est pourtant assez surprenant que Carrick soit toujours en poste. Après une série de défaites parfois désastreuses, son départ semblait déjà acté. Avant leur triomphe spectaculaire en Ligue des champions, les Red Devils étaient restés dix matches officiels sans victoire. En Premier League, ils n’occupent que la 17e place avec un maigre total de sept points. Des rumeurs persistantes évoquent donc depuis des semaines le licenciement de l’ancien milieu de terrain de United.

Parmi les successeurs potentiels évoqués récemment figurent Antonio Conte et Julian Nagelsmann, tous deux sans club. Ce dernier est également associé à un retour au RB Leipzig. Selon les informations de Sport Bild, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne est une sorte d’« homme de l’ombre » de l’actuel entraîneur Martin Demichelis.

Carrick avait repris les rênes de l’équipe à titre intérimaire en janvier de cette année, succédant à Ruben Amorim, comme il l’avait déjà fait fin 2021. Depuis mai, il est officiellement entraîneur principal. Son contrat court jusqu’en 2028.