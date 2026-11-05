Partager Suivez GOAL sur Google

Le gardien d’Arsenal David Raya a reconnu que son équipe devait améliorer sa prestation en seconde période, malgré sa victoire 2-1 sur le terrain du Slavia Prague en Ligue des champions mercredi soir. Les buts inscrits en première période par Noni Madueke et Viktor Gyokeres avaient permis à Arsenal de prendre le contrôle du match, avant que les hôtes tchèques ne tentent de revenir au score en fin de rencontre à la Fortuna Arena.

Publicité

Le gardien espagnol réclame davantage de maîtrise

Raya a prévenu ses coéquipiers qu’ils ne pouvaient pas se permettre de relâcher leurs efforts après avoir résisté pendant cinq minutes de temps additionnel dans la capitale tchèque lors de la quatrième journée. À l’autre bout du terrain, l’attaquant suédois de 28 ans Gyokeres a saisi sa chance pour sa sixième titularisation de la saison. Il était l’un des six changements effectués, aux côtés de Ben White, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Mikel Merino et Eberechi Eze. Après avoir délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Madueke à la neuvième minute et vu Tomas Holes pousser le ballon à côté, Gyokeres a combiné avec Merino à la 38e minute avant de marquer d’une balle piquée avec l’aide du poteau opposé.

Les pertes de balle imprécises accentuent la pression en seconde période

Il s’agissait du premier but de Gyokeres dans le jeu en Ligue des champions depuis janvier, face au Kairat Almaty. Son seul autre but cette saison avait été inscrit lors de la défaite contre Fleetwood en Carabao Cup, rencontre au cours de laquelle l’adolescent Max Dowman avait été expulsé avant de faire une courte apparition en fin de match mercredi. Malgré plusieurs arrêts du gardien local Nazar Domchak, notamment face à Madueke après une combinaison entre Declan Rice et Christos Tzolis, de retour en forme, le Slavia a tenté 17 tirs après la pause.

S’exprimant ensuite auprès de TNT Sports, Raya a dressé le bilan de ces deux périodes contrastées : « En première période, nous avons très bien joué, dominé tout le match et créé beaucoup d’occasions. Je pense que nous aurions pu marquer quelques buts de plus. La seconde période a été complètement différente, surtout de leur part. Ils ont haussé le rythme. Nous avons été un peu surpris et ils nous ont vraiment compliqué la tâche. Nous devons en tirer des leçons. Je suis ravi de la victoire, mais il y a beaucoup de choses à améliorer pour la suite. »

Interrogé sur ce qui avait changé après la pause, il a ajouté : « Ils ont commencé à presser un peu plus haut et avec un peu plus d’intensité. Nous avons perdu trop de ballons, surtout dans le dernier tiers du terrain, ce qui nous a obligés à courir vers notre but. Nous devons mieux gérer et maîtriser ces situations, et garder le ballon pour aller chercher les troisième, quatrième et cinquième buts. »

Publicité Publicité

Un arrêt acrobatique préserve une victoire précieuse

Après que Gabriel Magalhaes a dégagé sur sa ligne une tête du remplaçant Ange N’Guessan et que la VAR a jugé que le contact entre Merino et Wiktor Nowak était un choc de têtes accidentel, Raya a détourné sur le poteau une tête d’Oskar Kubiak, avant que Nowak ne reprenne victorieusement un centre de David Jurasek à la 90e minute.

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Revenant sur son arrêt à 2-0, Raya a conclu : « C’était vraiment tout près, très semblable au dernier contre le Bayern. Je suis ravi d’aider l’équipe de cette manière. J’essaie simplement de faire mon travail du mieux possible et de ne pas encaisser de but, parce que nous savons que cela aide à gagner beaucoup de matches. »

Le leader de Premier League reçoit Hull

Ces trois points ont permis aux champions d’Angleterre en titre de se hisser à la troisième place du classement de la Ligue des champions, avec 10 points en quatre matches. Après avoir battu Liverpool 1-0 le week-end dernier puis gagné à Prague, l’équipe de Mikel Arteta, en tête de la Premier League, se reconcentre sur le championnat avant la trêve internationale de novembre. Arsenal accueillera Hull City dans le nord de Londres le samedi 7 novembre pour son match de la dixième journée.