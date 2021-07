Beau joueur, Paul Pogba félicite l'Italie pour sa victoire

Le Français a fait le bilan de son Euro 2020, se réjouissant d'avoir participé à une telle compétition. Il en a profité pour féliciter l'Italie.

It's coming home ? Non. It's coming to Rome ! Neuf années après sa terrible défaite en finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne (0-4), l'Italie a pris sa revanche. Solide et parfois brillante tout a long de la compétition, la Squadra Azzurra s'est emparée du trophée tant convoité en venant à bout de l'Angleterre, à Wembley.

Désormais invaincus depuis 34 matches, les hommes Roberto Mancini ont réalisé l'exploit de mettre à mal les ambitions des Three Lions, déterminés à l'emporter devant leur public chauffé à blanc. La consécration rêvée après plusieurs années de reconstruction orchestrées depuis 2017. Un exploit retentissant !

L'article continue ci-dessous

Éliminée en huitièmes de finale par la Suisse lors de cet Euro 2020, la France de Paul Pogba va quant à elle devoir faire le dos rond, alors que de nombreuses interrogations entourent désormais la sélection entraînée par Didier Deschamps. Le milieu de terrain français, beau joueur, a toutefois tenu à féliciter la Nazionale.

"J'aimerais féliciter l'Italie pour leur sacre"

"Cela a encore été un rêve de disputer un tournoi aussi prestigieux contre les meilleures nations au monde. On n'a pas été capable de gagner mais j'aimerais féliciter l'Italie pour leur sacre", a d'abord écrit le joueur de Manchester United sur Twitter, ayant aussi une pensée pour Christian Eriksen, lequel a échappé au pire.

"J'aimerais aussi réserver de gros applaudissements au Danemark et à Christian Eriksen pour la force qu'ils ont montrée pendant ces moments difficiles", a confié Paul Pogba. Enfin, le Français a remercié les fans des Bleus. "Merci encore à tous les supporters pour votre énergie et votre positivité. Je me souviendrai toujours de cet Euro spécial pour le reste de ma vie. C'était super de vos voir dans les stades après 18 mois difficiles. On espère vous revoir bientôt et gagner le trophée !". Sobre, classe et efficace.