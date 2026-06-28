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Argentina v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Baz : « Je poursuis l'héritage laissé par mon père avec l'Argentine… et je remercie Messi pour cela. »

N. Paz
L. Messi
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Une grande ambition

Le jeune prodige Nico Baz a confirmé qu’il continuait de progresser au sein de la sélection argentine, qui se rapproche à grands pas de la Coupe du monde 2026.

Cette déclaration intervient après la victoire 3-1 de l’Albiceleste sur la Jordanie au stade de Dallas, lors d’une rencontre marquée par une large rotation de l’effectif et par un nouveau coup de génie de Lionel Messi, entré à la 60^e minute et auteur d’un but sur coup franc direct à la 80^e.

« On m’accueille toujours de la meilleure façon possible en équipe nationale, et c’est formidable pour moi », a déclaré Nico Paz au journal espagnol Marca. « Ce soutien m’aide à entrer sur le terrain et à jouer comme j’en ai l’habitude. »

Il a ajouté : « Je suis très fier de porter ce maillot, tout comme mon père l’a fait en 1998 », en référence à son père Pablo Baz, membre de l’équipe d’Argentine lors du Mondial français.

Interrogé sur ses ambitions à l’approche des matchs à élimination directe, il a mis en avant le collectif : « Je m’en remets entièrement à la force du groupe, avec la ferme volonté de remporter la victoire et de profiter d’un peu de repos. »

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Analysant la rencontre, il a souligné l’intensité de l’effort physique et annoncé : « Ce fut un match extrêmement difficile, et dès demain, je commencerai à penser au prochain match. »

Nico Baz se positionne clairement comme un maillon de la transition entre la génération des champions et les jeunes talents en devenir. Il s’applique à écouter et à intégrer les conseils des stars, reconnaissant : « J’apprends beaucoup, et avant chaque match, quand ils me parlent, ils me donnent de nombreux conseils. »

Le message que lui transmettent Lionel Messi et les autres cadres se résume à une exigence : montrer du caractère et du courage. « Ils me disent d’être moi-même et de ne pas avoir peur d’exprimer mon style de jeu… Je les en remercie beaucoup », conclut-il.

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