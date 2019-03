Bayern- Wolfsburg 6-0, le Bayern prend la tête, Lewandowski dans l'histoire

Le Bayern Munich s'est offert un score de Tennis face à Wolfsburg en championnat ce samedi et reprend la tête de Bundesliga.

Dès la demie-heure de jeu, Thomas Müller, servi sur la droite de la surface par Joshua Kimmich, centre vers le premier poteau, où Serge Gnabry, qui a récemment prolongé son bail avec les Bavarois, était à l'affût pour l'ouverture du score, méritée selon la physionomie de la rencontre.

1-0, puis 2-0 4 minutes plus tard, quand Rodriguez sert l'inévitable Lewandowski qui finit l'action victorieusement du plat du pied droit. Le 16e but en Championnat du buteur polonais, qui s'offrira un nouveau but et accessoirement, un nouveau record, dans le second acte.

Dès le retour des vestiaires, c'est James Rodriguez qui brille Le Colombien, dont le Bayern va lever l'option d'achat selon nos informations, est alimenté pat Thiago Alcantara, contrôle à l'extérieur de la surface et enchaîne avec un joli tir qui ne laisse aucune chance à Casteels.

À un quart d'heure de la fin, Wolfsburg cède à nouveau sur un but de Thomas Müller, servi par Franck Ribéry. Quelques instants plus tard, le Français est de nouveau passeur pour Robert Lewandowski qui passe devant Robin Knoche pour s'offrir un doublé personnel et devenir le buteur étranger le plus prolifique de l'hisoire de la Bundesliga. Ribéry, qui a aussi servi Kimmich, s'offrait ainsi sa 3e passe décisive de la journée.

Le Bayern, à la faveur d'un collectif patient et d'individualités tranchantes, reprend la tête de la Bundesliga.