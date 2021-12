Bayern-Wolfsbourg 4-0 : Le Bayern, largement champion d'automne, enfonce les Loups

Simple et efficace. Deux mots résumant assez bien le Bayern Munich en règle générale et leur prestation de ce vendredi soir face à Wolfsbourg. Pour son dernier match de l'année 2021, le Bayern Munich n'a pas manqué l'occasion de terminer sur une bonne note. Impérial en Ligue des champions, le club bavarois l'est presque tout autant en Bundesliga.

Face à Wolfsbourg, éliminé de la Ligue des champions et en difficulté en championnat, le Bayern Munich était à la recherche de son quatorzième succès en dix-sept matches de Bundesliga et cherchait à accroitre encore un peu plus son avance en tête du championnat sur le Borussia Dortmund. Rapidement, le club bavarois a pris le contrôle de la rencontre, privant son adversaire du ballon et tentant de se montrer dangereux.

Müller : 400 matches, 134 buts en Bundesliga

Le couperet est vite tombé sur la tête des joueurs de Wolfsbourg. À peine sept minutes de jeu au compteur que le Bayern Munich ouvrait déjà le score. Auteur de sa 400ème apparition en Bundesliga dans sa carrière, Thomas Müller a fêté cette barre symbolique en marquant le premier but de la partie. En opportuniste, Müller est bien placé pour reprendre le ballon après un coup franc de Sané, touché par plusieurs joueurs et ayant débouché sur une frappe de Gnabry repoussé par Casteels.

Dans la foulée, Wolfsbourg tente de répondre mais Neuer s'oppose à Weghorst. L'attaquant des Loups aura une autre occasion d'égaliser à la demi-heure de jeu mais s'est montré trop maladroit. Outre ces deux occasions de Wolfsbourg, le Bayern a largement dominé le premier acte. Sané, Musiala puis Lewandowski ont tenté d'augmenter l'écart au tableau d'affichage, en vain. En seconde période, Upamecano, qui avait déjà 100 ballons touchés à la 53ème minute, a fait le break avant l'heure de jeu. D'une tête décroisée au six mètres suite à une belle passe de Müller, le Français marque son premier but en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

La suite n'est qu'une formalité pour le Bayern Munich qui a géré son avantage avec brio. Leroy Sané a même enfoncé encore un peu le clou à la 59ème minute. En toute fin de rencontre, Robert Lewandowski y est allé de sa réalisation personnelle. Avec ce succès, le Bayern Munich termine donc l'année 2021 largement en tête de Bundesliga avec neuf points d'avance sur Dortmund, qui compte un match en moins. Wolfsbourg est pour sa part 12ème du classement avec seulement trois points d'avance sur le barragiste. Il sera compliqué d'empêcher le Bayern Munich de remporter la Bundesliga pour la dixième fois consécutive en fin de saison.