Bayern, Uli Hoeness dévoile ses plans pour le mercato estival : "Pour Mbappé, je paierais 100 M€, mais vous n’avez que le tibia gauche"

Le président du Bayern Munich a réalisé quelques confidences concernant le mercato. Il a envoyé un tacle sur le dossier Mbappé et Manchester City.

L'été s'annonce mouvementé au . Une page de l'histoire du club bavarois va se tourner. Le Bayern Munich est en pleine transition avec une génération vieillissante dont certains cadres vont quitter le club cet été à l'image de Franck Ribéry et Arjen Robben. Éliminé en huitième de finale de la par , le champion d' en titre a besoin de sang neuf et pourra notamment compter sur l'arrivée de Benjamin Pavrd l'été prochain.

Mais le Bayern Munich ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Offensivement, les Bavarois ont besoin d'un lifting et ont d'ores et déjà plusieurs cibles. Selon la presse allemande, ils auraient notamment proposé 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Nicolas Pépé, mais Florian Thauvin serait également dans leur viseur. Et ce n'est pas tout puisqu'en défense, le Bayern aimerait mettre le grappin sur Lucas Hernandez et serait prêt à payer la clause libératoire du Français.

"Je paierais 100M pour Mbappé, mais je n'aurais que le tibia gauche"

Interrogé par plusieurs spécialistes de la finance dans le cadre d’une conférence de presse organisée à l’occasion du Münchner Finanzmesse MMM, Uli Hoeness a dévoilé sa stratégie pour le mercato estival. Le président du Bayern Munich a été très clair et annonce que son équipe sera très active : "Nous sommes en train de rajeunir notre équipe. Il s'agira du programme d'investissement le plus important jamais réalisé par le Bayern".

Toutefois, Uli Hoeness n'entend pas céder à la folie de la hausse des prix et débourser l'argent des Bavarois n'importe comment sur le marché. "Pour un seul joueur, le prix peut parfois atteindre 60 M€ à 80 M€. Pour Mbappé, je paierais 100 M€, mais vous n’avez que le tibia gauche. Le Bayern n’a plus tous les joueurs qu’il veut", a indiqué Uli Hoeness. Un tacle à peine déguisé aux nouveaux riches de la planète football.

"Mon ami Pep (Guardiola) m’a dit ce qui se passe s’il veut un joueur qui coûte 100 millions d’euros. Il collecte quelques vidéos sur le joueur et se rend au pays du cheikh (aux Emirats-Arabes Unis). Ils font un repas copieux et regardent les vidéos. Le lendemain, le cheikh ouvre le robinet de gaz de quelques millimètres, et il (Guardiola) a l’argent", a conclu le président du Bayern Munich, envoyant donc surtout une pique à . Une chose est sûre, le Bayern compte frapper un grand coup cet été mais pas à n'importe quel prix.