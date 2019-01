Bayern, Tolisso : "Si ça ne tenait qu'à moi, je ferai tout pour recruter Lucas Hernandez"

Invité de Téléfoot ce dimanche, Corentin Tolisso a notamment parlé de l'arrivée de Benjamin Pavard et de l'intérêt de son club pour Lucas Hernandez.

Corentin Tolisso était l'invité de Téléfoot ce dimanche matin. Il a donné des nouvelles à propos de la blessure qui l'éloigne des terrains depuis plusieurs mois. "Je reviens petit à petit. J'ai repris la course sur tapis normal depuis hier (samedi). J'essaye de revenir au plus vite, pour être en forme et jouer les derniers matches avec le Bayern", a confié le milieu de terrain.

"Pavard peut être important au Bayern, je l'ai dit aux dirigeants"

L'international français sera bientôt rejoint en Bavière par Benjamin Pavard, recruté par le Bayern Munich et qui arrivera l'été prochain. Un renfort intéressant pour le Bayern, de l'avis de Tolisso, qui avait été sondé par ses dirigeants à ce sujet : "Benjamin (Pavard) a parlé avec les dirigeants du Bayern. Ils m'ont demandé mon avis, j'ai dit que Benjamin était un très bon joueur, qu'il pouvait être important ici. C'est un jeune joueur, qui peut nous aider, et j'ai évidemment donné un avis positif sur Benjamin."

Ces dernières semaines, Lucas Hernandez apparaît aussi comme une piste sérieuse du Bayern Munich. "Je ne sais pas s'il va venir. On verra bien comment ça se passe, a répondu son coéquipier en sélection, Corentin Tolisso. Si Lucas peut venir au Bayern, ce sera une très bonne chose. C'est un très bon joueur, un très bon latéral qui peut aussi jouer dans l'axe. Il est le bienvenue. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferai tout pour le faire venir."

Récemment, l'entraîneur de l'Atletico de Madrid Diego Simeone a fait savoir qu'il souhaitait conserver le latéral gauche de l'équipe de France.