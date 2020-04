Bayern - Thiago Alcantara prolongé jusqu'en 2023 ?

D'abord Hansi Flick, puis Thomas Müller et maintenant Thiago Alcantara ? L'Espagnol est également sur le point de prolonger son contrat.

Après l'entraîneur Hansi Flick et Thomas Müller, le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara devrait également obtenir un nouveau contrat avec le champion d' .

Selon les informations du magazine spécialisé kicker, les pourparlers sont déjà "très avancés et peu de choses doivent être clarifiées". Alors que son contrat expire à l'été 2021, l'ancien du serait, en cas de prolongation, lié au jusqu'en 2023.

Plus récemment, Hansi Flick, le successeur du licencié Niko Kovac, et le joueur offensif Thomas Müller, ont déjà prolongé leur bail chez les pensionnaires de l'Allianz Arena jusqu'en 2023. D'autres décisions devraient suivre prochainement. En ligne de mire, les contrats du capitaine Manuel Neuer, du latéral David Alaba et du défenseur central Jérôme Boateng.