Bayern - Salihamidzic : "Le Bayern jouera avec la tête froide et le coeur brûlant"

Les champions d'Allemagne vont disputer leur huitième de finale aller de Ligue des champions sans Jérôme Boateng, Arjen Robben ni Thomas Muller.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic s'attend à une atmosphère hostile à Anfield lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi soir (21h). Il insiste sur la nécessité pour les joueurs allemands de garder la tête froide.

Salihamidzic s'est exprimé devant la presse à l'aéroport lors du départ de l'équipe vers l'Angleterre. Il a également précisé que la situation de Kinsgley Coman, blessé ce week-end contre Augsbourg, semblait s'améliorer. Le Bayern a en revanche déjà confirmé qu'il devra se passer d'Arjen Robben et Thomas Muller, respectivement blessé et suspendu. Jérôme Boateng n'a lui pas fait le déplacement car il est malade.

"Il est important que notre équipe fasse sa meilleure performance", a-t-il déclaré. "Nous voulons avoir la possession, contrôler le match et marquer un but à l'extérieur. Nous savons quel type d'atmosphère nous attend, c'est pourquoi nous devons jouer avec la tête froide et beaucoup de coeur."

Salihamidzic a joué pour le Bayern entre 1998 et 2007, ainsi qu'à Hambourg, la Juventus et Wolfsburg, avant de prendre sa retraite en 2012. L'ancien international de la Bosnie-Herzégovine insiste sur le challenge que représente le fait de jouer à Anfield. Les supporters des Reds avaient attendu à l'extérieur du stade pour accueillir les bus des équipes adverses contre Manchester City et la Roma, l'an dernier.

"Anfield est quelque chose de spécial. En tant que joueur, malheureusement, je n'ai jamais pu y jouer. J'ai hâte de voir l'atmosphère. Mais on ne va pas s'attendre à ce que ce soit une atmosphère différente des autres stades anglais ou espagnols."

Le Bayern est actuellement deuxième au classement de la Bundesliga, à deux points du Borussia Dortmund qui se déplace à Nuremberg ce lundi soir. Les Bavarois ont maintenu la pression sur les hommes de Lucien Favre, avec une courte victoire 3-2 contre Augsbourg ce vendredi et Salihamzidzic a refusé de qualifier ce match de mauvaise performance.

"Nous ne manquons pas de sécurité", a-t-il estimé. "Nous avons fait un bon match, 70% de possession. Bien sûr, les joueurs savent que c'est un autre adversaire qui nous attend et nous devons faire mieux. C'était important de gagner contre Augsbourg."