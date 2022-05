Bayern : Salihamidzic confirme les envies de départ de Lewandowski

L'international polonais a fait savoir au club qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat et qu'il espérait partir alors qu'il lui reste encore un an dans son bail actuel. Une position qui a fuitée dans la presse et que le directeur du football du club, Hasan Salihamidzic, vient de confirmer.

Robert Lewandowski a longtemps fait l'objet de spéculations quant à son désir de quitter l'Allianz Arena cet été, suite à un nouveau titre national en Bavière. Cette semaine, il a fait part au club de son intention de refuser l'offre de nouvelles conditions, et de pousser pour changer d’air dès l’intersaison qui se profile.

Qu'a dit Lewandowski au Bayern au sujet de son avenir ?

"J'ai parlé à Lewa. Dans la conversation, il m'a dit qu'il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation de contrat et qu'il aimerait quitter le club", a déclaré Salihamidzic à Sky Sport Allemagne avant le match du Bayern contre Wolfsburg. "Il a dit qu'il aimerait faire autre chose. Mais notre attitude n'a pas changé.Lewa a un contrat jusqu'au 30 juin 2023. C'est un fait. Je ne m'occupe pas de cela car notre position a toujours été claire."

Où ira Lewandowski s'il quitte le Bayern ?

Tout au long des discussions liées à son futur, Lewandowski a été fortement pressenti pour rejoindre Barcelone mais il reste à voir si ce sera vraiment sa destination finale.

Les Blaugrana sont toujours en proie à des difficultés financières et pourraient bien être contraints de réduire leur masse salariale ou même l’effectif pour acquérir l'attaquant. A fortiori si le Bayern, et comme c’est la tendance, refuse de le libérer de la dernière année de son contrat.

Les dirigeants du club allemand savent d’un autre côté qu’ils jouent trop la montre alors cela pourrait entraîner le départ de l'attaquant en tant que joueur libre l'année prochaine.