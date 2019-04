Bayern - Robben de retour à l'entraînement

Arjen Robben a repris l'entraînement collectif ce jeudi avec le Bayern Munich. Il n'a plus joué depuis le mois de novembre.

Blessé depuis de longs mois, Arjen Robben a participé à l'entraînement collectif du ce jeudi. L'ailier néerlandais n'a plus joué la moindre minute depuis le 27 novembre et la victoire de son équipe en contre (5-1) lors de la phase de poules. Des pépins physiques à répétition l'ont depuis tenu éloigné des terrains, le dernier en date étant une lésion au mollet.

En fin de contrat à l'issue de la saison et sur le départ, l'ancien joueur de et du confiait récemment qu'il n'était pas sûr de pouvoir rejouer d'ici la fin de la saison et donc de porter à nouveau le maillot bavarois. Son entraîneur, Niko Kovac, s'était quant à lui montré moins définitif, espérant revoir le joueur avant la dernière journée de championnat.

Reste à savoir si le finaliste de la Coupe du Monde 2010 pourra rejouer avant la fin de la saison. Son départ semble ensuite acté et plusieurs destinations ont d'ores et déjà été évoquées. La Major League Soccer et le club canadien de Toronto semble la piste la plus sérieuse. Un championnat dans lequel il rejoindrait d'autres grands joueurs partis terminer leur carrière outre-atlantique comme Zlatan Ibrahimoviv ou Wayne Ronney.

Le Bayern Munich est à la lutte avec le pour le titre de champion d' - qui serait leur septième consécutif. Alors qu'il reste quatre journées à disputer, les coéquipiers de Robert Lewandowski comptent un point d'avance sur leurs rivaux de la Ruhr. Vainqueurs 3-2 à Brême ce mercredi en demi-finale, ils sont également qualiés pour la finale de la , qu'ils disputeront le 25 mai prochain contre le .