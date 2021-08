Bayern : rester ou partir ? Kingsley Coman ne se ferme aucune porte

Au club depuis 2015, le Français n'a toujours pas prolongé son contrat en faveur du Bayern et ne se met aucune pression au sujet de son avenir.

Kingsley Coman dit qu'il est ouvert d'esprit concernant son avenir, alors que les discussions sur un nouveau contrat avec le Bayern Munich continuent de stagner. Le Français a passé les sept dernières années de sa carrière au Bayern, après avoir été prêté par la Juventus à l'Allianz Arena en 2015 avant d'être transféré définitivement.

Le joueur de 25 ans a joué un rôle clé pendant l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club, mais il lui reste moins de deux ans à courir sur son contrat actuel et il garde donc la porte ouverte à un transfert potentiel. À la question de savoir s'il envisage son avenir dans un autre club, Coman a répondu avec honnêteté à Eurosport : "J'ai la chance d'être encore jeune, donc je peux faire les deux. Je peux rester ici pendant plusieurs années et voir comment les choses se passent ailleurs", a-t-il confié.





Le directeur général du Bayern, Oliver Khan, a fait le point sur les négociations contractuelles avec Kingsley Coman et Leon Goretzka en juillet dernier. "Nous sommes en très, très bonnes discussions avec les deux joueurs, et je suis très optimiste. Nous avons un grand paquet à offrir ; vous avez toujours la chance de gagner de grands titres avec nous, et de contribuer à façonner une ère. Les deux sont des joueurs très, très importants, des joueurs de haut niveau absolu", avait déclaré l'ancienne gloire du club.

Coman adore travailler avec Nagelsmann

Depuis, Leon Goretzka a bien signé un nouveau contrat à l'Allianz Arena, mais aucun accord n'a encore été trouvé avec l'ailier tricolore, qui a été fortement lié à un départ vers Manchester United ou Chelsea plus tôt cet été. Le début de la saison 2021-22 de Kingsley Coman a été perturbé par une blessure, mais il est sorti du banc pour faire sa première apparition en Bundesliga sous la direction de Julian Nagelsmann lors de la victoire 5-0 contre le Hertha Berlin, samedi. L'international français a été impressionné par le nouveau manager du Bayern depuis son arrivée et il pense qu'il a toutes les qualités nécessaires pour assurer un avenir radieux au Champion d'Allemagne.

"C'est bien que cette nouvelle touche qu'il nous apporte nous donne envie de travailler avec ce type d'entraîneur et de voir à quel point nous pouvons nous améliorer personnellement et collectivement. Le début a été génial. Il est vraiment bon, il a beaucoup d'idées et il est très motivé. Je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe et je suis très excité de travailler avec lui. C'est génial parce que nous sommes une équipe qui a l'habitude de gagner et puis avoir cet ADN de quelqu'un qui a encore plus envie de gagner remonte tout le monde", s'est félicité le joueur formé au Paris Saint-Germain, buteur héroique lors de la finale de C1 victorieuse en août 2020.