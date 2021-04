Bayern - PSG, Thomas Müller critique le rendement offensif bavarois

Thomas Müller a estimé que le Bayern Munich devait avant tout sa défaite à son rendement offensif avec de nombreuses occasions ratées face à Navas.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! Cette phrase souvent utilisée pour regretter l’absence de l’être aimé, le Bayern Munich aurait pu se l’approprier mercredi soir lors du quart de finale aller contre le PSG.

Orphelins de Lewandowski, les Bavarois ont chuté face à la vitesse des Parisiens et de Mbappé. Et si beaucoup ont pointé du doigt la passivité défensive du Bayern, Thomas Muller a remis en question l'attaque munichoise au moment d’expliquer la défaite.

Auteur du but de l’égalisation après que Eric Maxim Choupo-Moting a rendu l’écart contre son ancienne équipe, l’attaquant allemand a déploré les nombreuses occasions manquées par le Bayern Munich dans un match d’un tel niveau.

Oui Lewandowski et Gnabry étaient absents mercredi soir mais le Bayern aurait pu et dû gagner selon lui et non se retrouver dans une situation complexe au moment d’aborder le match retour.

"Nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts, a déclaré Muller à Sky Sports. Bien sûr, vous pouvez toujours discuter des buts concédés, mais je pense que si cela se termine à 6-3 pour nous, alors personne ne peut se plaindre."

"C'est comme ça maintenant, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait à domicile et nous allons devoir chasser ce déficit désormais."

Muller a poursuivi en soulignant que les erreurs défensives n'étaient pas le plus gros problème pour le Bayern.

"Si nous avions montré l'instinct de tueur qui nous distingue souvent, nous aurions vu un jeu complètement différent et effacé ces erreurs."

"Il est également clair que vous ne pouvez jamais arrêter complètement l'offensive parisienne. ... Nous avons une approche offensive, c'est pourquoi nous marquons beaucoup de buts, c'est pourquoi nous gagnons beaucoup de matchs et aujourd'hui nous avons raté beaucoup de grosses occasions."

Même son de cloche du côté d’Hansi Flick qui a quand même salué la prestation de son équipe malgré la défaite.

"Avec les chances de marquer que nous avions, cela aurait pu être un résultat différent, a déclaré Flick à Sky. Mais nous sommes satisfaits de la façon dont nous avons joué. La façon dont nous avons joué au football était excellente. Cette équipe n'abandonne jamais. Je les félicite et nous allons tout faire pour se qualifier pour les demi-finales."