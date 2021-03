Bayern-PSG, Mauricio Pochettino : "Nous sommes optimistes"

Si le PSG aura fort à faire face au Bayern en 1/4 de finale de la C1, l'entraîneur des Franciliens aborde cette double confrontation avec optimisme.

C'était l'équipe que tout le monde voulait impérativement éviter. C'est désormais l'équipe que va devoir défier le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort, qui s'est tenu ce vendredi en Suisse, n'a pas épargné le club tricolore, qui recroise déjà la route des insatiables Bavarois.

Le tirage au sort complet des quarts de finale de la C1

Au mois d'août dernier, ce sont en effet ces mêmes bavarois qui avaient pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain (1-0), à Lisbonne, en finale de la C1. Ironie du sort, l'unique but de la rencontre avait été inscrit par Kingsley Coman, formé à Paris. Huit mois après ce douloureux souvenir, c'est déjà l'heure de la grande revanche.

Et celle-ci va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et pour cause, le match aller, se déroulera le 6 ou le 7 avril à l'Allianz Arena, le retour le 13 ou le 14 avril, au Parc des Princes. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club français, s'est déjà exprimé sur cette double confrontation à venir face aux Allemands. Il refuse de l'aborder en victime.

"Un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales"



"Nous sommes heureux d'être à ce niveau, ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter, c'est un honneur de disputer cette compétition. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement", explique le technicien argentin sur le site officiel du club.

C1 - PSG vs Bayern Munich, déjà l'heure de la revanche

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales", ajoute l'ancien coach de Tottenham. En demi-finales, justement, Paris affronterait le vainqueur du quart entre Manchester City et Dortmund.

Marquinhos aussi s'est exprimé sur le tirage sur le site officiel du PSG : "Nous aurons un grand match à jouer, si nous voulons aller loin dans cette compétition il faudra battre n’importe quel adversaire. C’est une grande équipe. Nous les avons rencontrés en finale la saison dernière, maintenant c’est à nous de montrer que nous sommes capables de passer cette étape. C’est dommage que les supporters soient absents cette saison, au Parc avec eux ça fait toujours la différence. C’est un contexte particulier il faut respecter la situation qu’on vit. Nous mettrons tous les ingrédients. Il faudra aller là-bas pour faire un bon match et revenir ici pour valider la qualification. »

Leonardo a lui aussi réagi au micro de RMC Sport : "Sur les huit équipes (en quarts), il y a six équipes qui ont déjà gagné la Ligue des champions, ça montre le niveau de ces quarts, situe-t-il. On a encore un peu de temps pour nous préparer, puis il y aura une semaine entre l'aller et le retour. Si on passe en demi-finales, on retrouvera peut-être le Borussia que nous avions affronté l'année dernière et c'était très serré. Manchester City domine la Premier League et montre un grand niveau de football. Notre côté du tableau est important mais notre objectif est de passer tout le monde et de tout faire pour arriver au bout."