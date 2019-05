Bayern - Oliver Kahn : Le bilan de Kovac est "tout sauf mauvais"

L'ancienne légende du Bayern Munich a défendu l'entraîneur croate, qui pourrait être démis de ses fonctions à l'issue de la saison.

Dans une interview accordée à DAZN et Goal, l'ancien gardien de but du s'est confié sur l'actualité de son ancien club, et notamment les rumeurs de départ de Niko Kovac en fin de saison. Il a également rendu hommage à Arjen Robben et Franck Ribéry, qui quitteront le club après la finale de coupe d' contre le , samedi (20h).

Arjen Robben

"Une légende du Bayern. Il a marqué beaucoup de buts importants et jouer un rôle important dans le fait que le club ait pu réaliser quelque chose d'unique en remportant sept titres consécutifs. Et bien sûr, la en 2013, parmi tellement d'autres trophées."

Franck Ribéry

"Il a exactement les mêmes qualités qu'Arjen Robben, mais un peu meilleur techniquement. Je pense que les deux vont manquer au Bayern. Pas seulement pour leurs qualités mais aussi en tant que personnes."

Kingsley Coman et Serge Gnabry

"Si vous regardez Gnabry, c'est impressionnant de voir son développement. Au début il n'était pas tellement remarqué et s'est fait un chemin jusqu'au XI de départ petit à petit. C'est la même chose pour Coman. Si vous avez toujours deux joueurs comme Ribéry et Robben devant vous, ce n'est pas toujours facile de s'affirmer. Les deux ressentent maintenant plus de responsabilités, ce qui peut les amener à progresser."

Niko Kovac

"Il est arrivé dans une situation très difficile. Certains joueurs comme Ribéry et Robben avaient déjà un certain âge. Il y a eu la catastrophique pour l'équipe d'Allemagne en , après laquelle aucun international n'avait la tête au football. Il y a aussi eu les blessures et le changement d'entraîneur. Une telle situation n'est pas facile à gérer. Le fait qu'il ait réussi à être champion et qu'il puisse aussi gagner la coupe est tout sauf mauvais.

Le

L'article continue ci-dessous

"Dortmund doit analyser la différence entre sa première partie de saison souveraine et la deuxième, où leurs neuf points d'avance se sont envolés. Ils ont simplement commis trop d'erreurs, même individuellement. Pour être champions d'Allemagne, il faut apprendre de cela aussi. C'est plus particulièrement vrai pour une équipe aussi jeune."

Les gardiens de but en

"Roman Bürki (Dortmund) a fait une très bonne saison. Bien sûr, cela a été un peu éclipsé par son erreur à Brême, qui a peut-être été décisive dans la course au titre. Peter Gulacsi est un gardien plutôt discret, qui est très constant, fait très peu d'erreurs et continue de progresser année après année. Pour moi Alexander Schwolow est très très intéressant et a eu une large part dans la saison de . Et bien sûr un qu'il ne faut pas oublier : Alexander Nübel de Shalke 04, qui est considéré à juste titre comme un grand talent. Pour son jeune âge, il a montré une constance impressionnante."