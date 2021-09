Bayern : Nagelsmann fustige Pavard après son expulsion

L'entraîneur du Bayern Munich n'a pas apprécié le tacle dangereux de son défenseur.

Vendredi soir, en match avancé de la sixième journée de la Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé 3 buts à 1 sur la pelouse du Greuther Fürth.

La rencontre a été marquée par l'expulsion de Benjamin Pavard à la 48e minute pour un tacle dangereux sur Julian Green, devant la surface du Bayern. Une expulsion finalement anecdotique puisque le Bayern menait déjà 2-0 et a ajouté un troisième but à 10 contre 11. Le but de Greuther Fürth à trois minutes de la fin n'a d'ailleurs pas changé la physionomie du match.

Cependant, lors de la conférence de presse d'après-match, Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe bavaroise, a critiqué le geste de Benjamin Pavard : « C'est un carton rouge mérité. Tacler de cette façon et dans cette partie du terrain n'était pas nécessaire. Benjamin aurait dû défendre d'une autre manière. »

L'entraîneur espère maintenant de la clémence de la part de la commission de discipline : « J'espère qu'il n'aura pas plus de deux matches de suspension. »