Bayern : Nagelsmann en colère contre Pavard après le but de Nkunku

Le Bayern Munich s'est imposé ce samedi dans le topspiel du week-end de Bundesliga face au RB Leipzig. Pas suffisant pour satisfaire pleinement Julian Nagelsmann, déçu des deux buts encaissés par ses joueurs.

"Nous avons joué beaucoup trop rapidement vers l'avant"

Le Bayern Munich a pu compter sur son impressionnante force de frappe offensive pour se défaire du RB Leipzig et faire un pas de plus vers le titre de champion d'Allemagne.

Mais tout n'a pas été du goût de Julian Nagelsmann dans le contenu proposé par ses hommes.

"Nous avons joué beaucoup, beaucoup trop rapidement vers l'avant. Nous avons fait beaucoup de passes risquées, ce qui est bien quand tu veux marquer des buts. Mais à un ou deux moments, c'était trop", s'est plaint le technicien allemand après le coup de sifflet final.

Nagelsmann énervé contre Pavard

Mais c'est surtout le deuxième but, signé Christopher Nkunku, qui a le plus agacé celui qui a pris ses fonctions à la tête du Bayern en début de saison. Et ce dernier a clairement visé Benjamin Pavard, responsable selon lui sur ce coup-là.

"Ça m'énerve un peu, parce que l'on avait un plan de jeu spécifique. Nkunku fait toujours les mêmes courses, il s'excentre un peu puis prend la profondeur. J'ai donné une consigne très claire", a-t-il regretté.

"Dans ces cas de figure, nous devions juste l'empêcher de s'engouffrer dans la profondeur et ne pas chercher à récupérer le ballon. Sur le but, Benji a fait un pas de trop en avant parce qu'il a pensé qu'il pouvait intercepter la passe. Le but est tout à fait évitable."

Pas de quoi faire flancher les Bavarois, qui reprennent l'avantage quelques minutes plus tard grâce à un but contre son camp de Gvardiol pour s'imposer et prendre provisoirement neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund en tête du classement.